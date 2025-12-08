https://ria.ru/20251208/futbol-2060468107.html
"Наполи" обыграл "Ювентус" в матче чемпионата Италии по футболу
"Наполи" обыграл "Ювентус" в матче чемпионата Италии по футболу - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
"Наполи" обыграл "Ювентус" в матче чемпионата Италии по футболу
"Наполи" обыграл "Ювентус" в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 08.12.2025
2025-12-08T00:49:00+03:00
2025-12-08T00:49:00+03:00
2025-12-08T00:49:00+03:00
футбол
спорт
неаполь
наполи
ювентус
удинезе
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980813463_0:14:1080:622_1920x0_80_0_0_d334b27773399a1c3fae080375bff8a4.jpg
/20251203/futbol-2059643984.html
неаполь
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980813463_98:0:1030:699_1920x0_80_0_0_e4abb9bc91fe2d54326e9ebdaada8892.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, неаполь, наполи, ювентус, удинезе, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Неаполь, Наполи, Ювентус, Удинезе, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Наполи" обыграл "Ювентус" в матче чемпионата Италии по футболу
"Наполи" обыграл "Ювентус" в матче чемпионата Италии благодаря дублю Хейлунда