"Наполи" обыграл "Ювентус" в матче чемпионата Италии по футболу
Футбол
 
00:49 08.12.2025
"Наполи" обыграл "Ювентус" в матче чемпионата Италии по футболу
спорт, неаполь, наполи, ювентус, удинезе, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Неаполь, Наполи, Ювентус, Удинезе, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. "Наполи" обыграл "Ювентус" в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Неаполе, завершилась со счетом 2:1. У победителей дубль оформил Расмус Хёйлунд (7-я и 78-я минуты). В составе гостей отличился Кенан Йылдыз (59).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
07 декабря 2025 • начало в 22:45
Завершен
Наполи
2 : 1
Ювентус
07‎’‎ • Расмус Хойлунд
(Давид Нерес)
78‎’‎ • Расмус Хойлунд
59‎’‎ • Кенан Йылдыз
(Уэстон Маккенни)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Наполи" (31 очко) вышел на первое место в турнирной таблице. Команда одержала пятую победу подряд во всех турнирах. "Ювентус" (23 очка) располагается на седьмой позиции. Клуб прервал серию без поражений, которая продлилась восемь матчей.
В следующем туре "Наполи" 14 декабря в гостях сыграет с "Удинезе", "Ювентус" в тот же день на выезде встретится с "Болоньей".
Антонио Конте - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Наполи" по пенальти обыграл "Кальяри" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
3 декабря, 22:16
 
ФутболСпортНеапольНаполиЮвентусУдинезеСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
