У волейболиста "Локомотива" обнаружили рак
У волейболиста "Локомотива" обнаружили рак - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
У волейболиста "Локомотива" обнаружили рак
У бельгийского волейболиста новосибирского "Локомотива" Сэма Деру после планового обследования было диагностировано онкологическое заболевание, сообщается в... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
У волейболиста "Локомотива" обнаружили рак
Бельгийскому волейболисту "Локомотива" Деру диагностировали онкологию