Не вернувшийся в Россию игрок "Автодора" назвал причину своего решения

Американский баскетболист Терренс Эдвардс, который не вернулся в расположение "Автодора" после краткосрочной поездки в США, сообщил РИА Новости, что принял... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Американский баскетболист Терренс Эдвардс, который не вернулся в расположение "Автодора" после краткосрочной поездки в США, сообщил РИА Новости, что принял решение покинуть Россию из-за частых ночных атак дронов на Саратов со стороны ВСУ.
В январе "Автодор" подписал контракт с Эдвардсом до конца сезона-2025/26. Ранее он выступал в составе "Луисвилл Кардиналс" в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA). В четверг стало известно, что Эдвардс не вернулся в расположение "Автодора" после поездки в США и уведомил команду о своем нежелании лететь в Россию.
«
"Я решил не возвращаться по личным причинам, связанным с руководством команды. Не хочу вдаваться в подробности, потому что я не из тех, кто плохо отзывается о людях, но на это были личные причины. К тому же, Саратов часто становился целью атак дронов. По всем ночам включались сирены, я так и не смог приспособиться к такому. Я не могу рисковать своей жизнью, у меня есть сын, поэтому я решил уйти", - сообщил Эдвардс РИА Новости.
В Единой лиге ВТБ
на счету 23-летнего Эдвардса 13 матчей, в которых он набирал в среднем 16,3 очка.