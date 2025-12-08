Не вернувшийся в Россию игрок "Автодора" назвал причину своего решения

«

"Я решил не возвращаться по личным причинам, связанным с руководством команды. Не хочу вдаваться в подробности, потому что я не из тех, кто плохо отзывается о людях, но на это были личные причины. К тому же, Саратов часто становился целью атак дронов. По всем ночам включались сирены, я так и не смог приспособиться к такому. Я не могу рисковать своей жизнью, у меня есть сын, поэтому я решил уйти", - сообщил Эдвардс РИА Новости.