Леброн Джеймс занял второе место по количеству побед в НБА

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс вышел на второе место по количеству побед в регулярных чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В ночь на понедельник "Лейкерс" одержали гостевую победу над "Филадельфией Севенти Сиксерс" со счетом 112:108. Джеймс набрал 29 очков.
Эта победа стала для Джеймса 1015-й в регулярных чемпионатах лиги. Он обошел по этому показателю четырехкратного чемпиона НБА Роберта Пэриша (1014). Форвард уступает только шестикратному чемпиону лиги в составе "Милуоки Бакс" и "Лейкерс" Кариму Абдул-Джаббару (1074).
Джеймсу 40 лет. Он представляет "Лейкерс" с 2018 года. Форвард является четырехкратным чемпионом НБА, трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным обладателем награды самому ценному игроку (MVP) регулярного сезона, рекордсменом по количеству участий в Матчах звезд НБА (20).
Джеймс стал первым игроком в истории НБА, преодолевшим отметку в 50 тысяч очков за карьеру. Форвард также установил рекорд по числу сезонов в лиге (23), превзойдя достижение Винса Картера (22). В сентябре Джеймс был включен в Зал славы баскетбола в составе олимпийской сборной США.
