Леброн Джеймс занял второе место по количеству побед в НБА

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс вышел на второе место по количеству побед в регулярных чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Джеймсу 40 лет. Он представляет "Лейкерс" с 2018 года. Форвард является четырехкратным чемпионом НБА, трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным обладателем награды самому ценному игроку (MVP) регулярного сезона, рекордсменом по количеству участий в Матчах звезд НБА (20).