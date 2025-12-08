Рейтинг@Mail.ru
Леброн Джеймс занял второе место по количеству побед в НБА
Баскетбол
Баскетбол
 
11:35 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/basketbol-2060521587.html
Леброн Джеймс занял второе место по количеству побед в НБА
Леброн Джеймс занял второе место по количеству побед в НБА - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Леброн Джеймс занял второе место по количеству побед в НБА
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс вышел на второе место по количеству побед в регулярных чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 08.12.2025
2025-12-08T11:35:00+03:00
2025-12-08T11:35:00+03:00
баскетбол
спорт
леброн джеймс
винс картер
карим абдул-джаббар
лос-анджелес лейкерс
милуоки бакс
филадельфия севенти сиксерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923580258_0:93:1080:701_1920x0_80_0_0_e15218b4cf8ca13a11b29b44eb99062e.jpg
спорт, леброн джеймс, винс картер, карим абдул-джаббар, лос-анджелес лейкерс, милуоки бакс, филадельфия севенти сиксерс, нба
Баскетбол, Спорт, Леброн Джеймс, Винс Картер, Карим Абдул-Джаббар, Лос-Анджелес Лейкерс, Милуоки Бакс, Филадельфия Севенти Сиксерс, НБА
Леброн Джеймс занял второе место по количеству побед в НБА

Леброн Джеймс вышел на второе место по количеству побед в истории НБА

© Фото : Пресс-служба "Лейкерс"Леброн Джеймс
Леброн Джеймс - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : Пресс-служба "Лейкерс"
Леброн Джеймс. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс вышел на второе место по количеству побед в регулярных чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В ночь на понедельник "Лейкерс" одержали гостевую победу над "Филадельфией Севенти Сиксерс" со счетом 112:108. Джеймс набрал 29 очков.
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Олимпийскую сборную США с Леброном Джеймсом ввели в Зал славы
7 сентября, 15:50
Эта победа стала для Джеймса 1015-й в регулярных чемпионатах лиги. Он обошел по этому показателю четырехкратного чемпиона НБА Роберта Пэриша (1014). Форвард уступает только шестикратному чемпиону лиги в составе "Милуоки Бакс" и "Лейкерс" Кариму Абдул-Джаббару (1074).
Джеймсу 40 лет. Он представляет "Лейкерс" с 2018 года. Форвард является четырехкратным чемпионом НБА, трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным обладателем награды самому ценному игроку (MVP) регулярного сезона, рекордсменом по количеству участий в Матчах звезд НБА (20).
Джеймс стал первым игроком в истории НБА, преодолевшим отметку в 50 тысяч очков за карьеру. Форвард также установил рекорд по числу сезонов в лиге (23), превзойдя достижение Винса Картера (22). В сентябре Джеймс был включен в Зал славы баскетбола в составе олимпийской сборной США.
Баскетбол - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Клуб НБА расторг контракт с членом Зала славы баскетбола
3 декабря, 13:15
 
БаскетболСпортЛеброн ДжеймсВинс КартерКарим Абдул-ДжаббарЛос-Анджелес ЛейкерсМилуоки БаксФиладельфия Севенти СиксерсНБА
 
