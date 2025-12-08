Рейтинг@Mail.ru
"Торонто" уступил "Бостону" в матче НБА
02:14 08.12.2025
"Торонто" уступил "Бостону" в матче НБА
"Торонто Рэпторс" уступил "Бостон Селтикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 08.12.2025
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. "Торонто Рэпторс" уступил "Бостон Селтикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Торонто закончилась победой гостей со счетом 121:113 (34:26, 43:33, 20:32, 24:22). Самыми результативными игроками встречи стали форвард "Рэпторс" Брэндон Ингрэм и защитник "Селтикс" Джейлен Браун, набравшие по 30 очков. Скотти Барнс из "Торонто" оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов. Центровой "Бостона" Немиас Кета отметился дабл-даблом из 11 очков и 11 подборов.
НБА
07 декабря 2025 • начало в 23:30
Завершен
Торонто
113 : 121
Бостон
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Бостон" (15 побед и 9 поражений) одержал пятую победу подряд и идет на четвертом месте в Восточной конференции, где "Торонто" (15-10) располагается на третьей позиции.
В следующем матче "Бостон" 12 декабря на выезде сыграет с "Милуоки Бакс", а "Торонто" 9 декабря в рамках Кубка НБА примет "Нью-Йорк Никс".
Защитник Нью-Йорк Никс - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Баскетболисты "Нью-Йорка" обыграли "Орландо" в матче НБА
