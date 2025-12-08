Рейтинг@Mail.ru
Экс-футболиста приговорили к условному заключению за оскорбительные посты
Футбол
 
15:45 08.12.2025
Экс-футболиста приговорили к условному заключению за оскорбительные посты
Экс-футболиста приговорили к условному заключению за оскорбительные посты
Королевский суд Ливерпуля приговорил бывшего полузащитника "Манчестер Сити" и "Ньюкасла" Джоуи Бартона к шести месяцам условного заключения за оскорбительные... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Экс-футболиста приговорили к условному заключению за оскорбительные посты

Бартона приговорили к условному заключению за оскорбительные посты в соцсетях

© Getty Images / Dan MullanДжоуи Бартон
Джоуи Бартон - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Getty Images / Dan Mullan
Джоуи Бартон. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Королевский суд Ливерпуля приговорил бывшего полузащитника "Манчестер Сити" и "Ньюкасла" Джоуи Бартона к шести месяцам условного заключения за оскорбительные сообщения в соцсетях в адрес футбольных экспертов, сообщает Sky Sports.
По информации издания, 43-летний экс-футболист был признан виновным по шести пунктам обвинения в отправке оскорбительных электронных сообщений с "намерением причинить страдание или беспокойство". Ему был вынесен приговор в виде шести месяцев тюрьмы условно с испытательным сроком 18 месяцев. Кроме того, его приговорили к 200 часам неоплачиваемых общественных работ и обязали оплатить судебные издержки в размере 23,4 тысячи фунтов стерлингов.
Сам экс-футболист утверждал, что стал жертвой "политического преследования", и отрицал, что его целью было "получить клики и продвинуть себя". В суде он заявил, что его публикации были "черным и глупым юмором" и "грубой шуткой".
В одной из публикаций в январе 2024 года Бартон сравнил экспертов Эни Алуко и Люси Уорд с "Фредом и Роуз Уэст от футбольной аналитики" и наложил лица женщин на фотографию серийных убийц. В другой публикации намекнул на сексуальный интерес телеведущего Джереми Вайна к детям.
На счету Бартона один матч за сборную Англии. Помимо "Манчестер Сити" и "Ньюкасла", он выступал за английские "Куинз Парк Рейнджерс" и "Бернли", французский "Марсель" и шотландский "Рейнджерс". Он завершил карьеру летом 2017 года.
Футбол
 
