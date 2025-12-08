Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне арестовали подозреваемого в нападении футболиста, пишут СМИ
15:54 08.12.2025
В Лондоне арестовали подозреваемого в нападении футболиста, пишут СМИ
В Лондоне арестовали подозреваемого в нападении футболиста, пишут СМИ
Иностранный футболист арестован в Лондоне по подозрению в нападении и нарушении общественного порядка, сообщает Би-би-си. РИА Новости Спорт, 08.12.2025
английская премьер-лига (апл), спорт
Футбол, Английская премьер-лига (АПЛ), Спорт
В Лондоне арестовали подозреваемого в нападении футболиста, пишут СМИ

BBC: в Лондоне арестовали иностранного футболиста по подозрению в нападении

Флаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Иностранный футболист арестован в Лондоне по подозрению в нападении и нарушении общественного порядка, сообщает Би-би-си.
По информации издания, инцидент произошел утром субботы в центре столицы. Футболист был задержан на месте по подозрению в двух случаях нападения и нарушении общественного порядка.
Предполагаемая жертва была доставлена в больницу с травмами, которые не считаются угрожающими жизни. Отмечается, что футболиста отпустили под залог на время, пока полиция продолжает расследование.
Личность задержанного на данном этапе не раскрывается в соответствии с законами Великобритании.
Джоуи Бартон - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Экс-футболиста приговорили к условному заключению за оскорбительные посты
Футбол АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу) Спорт
 
