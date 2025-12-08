В Лондоне арестовали подозреваемого в нападении футболиста, пишут СМИ

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Иностранный футболист арестован в Лондоне по подозрению в нападении и нарушении общественного порядка, сообщает Би-би-си.

По информации издания, инцидент произошел утром субботы в центре столицы. Футболист был задержан на месте по подозрению в двух случаях нападения и нарушении общественного порядка.

Предполагаемая жертва была доставлена в больницу с травмами, которые не считаются угрожающими жизни. Отмечается, что футболиста отпустили под залог на время, пока полиция продолжает расследование.