В Лондоне арестовали подозреваемого в нападении футболиста, пишут СМИ
В Лондоне арестовали подозреваемого в нападении футболиста, пишут СМИ
Иностранный футболист арестован в Лондоне по подозрению в нападении и нарушении общественного порядка, сообщает Би-би-си. РИА Новости Спорт, 08.12.2025
футбол
английская премьер-лига (апл)
спорт
В Лондоне арестовали подозреваемого в нападении футболиста, пишут СМИ
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Иностранный футболист арестован в Лондоне по подозрению в нападении и нарушении общественного порядка, сообщает Би-би-си.
По информации издания, инцидент произошел утром субботы в центре столицы. Футболист был задержан на месте по подозрению в двух случаях нападения и нарушении общественного порядка.
Предполагаемая жертва была доставлена в больницу с травмами, которые не считаются угрожающими жизни. Отмечается, что футболиста отпустили под залог на время, пока полиция продолжает расследование.
Личность задержанного на данном этапе не раскрывается в соответствии с законами Великобритании
.