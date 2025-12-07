Рейтинг@Mail.ru
Снова чемпион UFC! Петр Ян побил хейтера России и вернул золото на родину - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Единоборства
 
09:30 07.12.2025 (обновлено: 09:55 07.12.2025)
Снова чемпион UFC! Петр Ян побил хейтера России и вернул золото на родину
Снова чемпион UFC! Петр Ян побил хейтера России и вернул золото на родину
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян взял верх над грузином Мерабом Двалишвили и вернул пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей РИА Новости Спорт, 07.12.2025
/20251206/petr-yan-dvalishvili-ufc-323-smotret-onlayn-2059365353.html
/20251116/makhachev--2055261734.html
Снова чемпион UFC! Петр Ян побил хейтера России и вернул золото на родину

Петр Ян победил Мераба Двалишвили и вернул пояс UFC в легчайшем весе

Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян взял верх над грузином Мерабом Двалишвили и вернул пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории. РИА Новости Спорт — о великом противостоянии в Лас-Вегасе, которое вышло за рамки бойцовской индустрии и переписало историю всего отечественного спорта.
Два с половиной года пролетели

И мы увидели реванш Яна против Двалишвили со статусом "титульника". Хотя в марте 2023-го после поражения от грузина в такой сюжет верилось слабо. И дело не в говорливом Мерабе: он уже тогда набрал шикарный ход, который вывел его на вершину (14 побед кряду, рекордные три защиты титула в дивизионе и доминирующее чемпионство), а в жестком сибиряке. Все же три поражения кряду, два из которых — скандальные, а последнее — в одну калитку. Как с такой формой вернуться в золотую гонку?
Но нет, рано списали Петра, который дрался с Мерабом с травмированной рукой! Вернулся, наколотил три победы решениями - над китайцем Сун Ядуном, бывшим чемпионом из Бразилии Дейвезоном Фигейредо и американцем Маркусом Макги - и бросил вызов Мерабу. Грузин, так не любящий Россию, вызов с радостью принял. В Яне он не видел никакой угрозы, высококлассную "ударку" хотел обезвредить элитной борьбой и кардио — рекордная четвертая защита титула за год была очень близка.
И как же нам хотелось, чтобы Петр обломал план Двалишвили, сотворил сенсацию и спустя четыре года вернул на талию пояс главного ММА-промоушена мира.
Петр Ян - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Никакой пощады! Это последний шанс Петра Яна лишить грузина золота UFC
6 декабря, 23:25

Рубка, которую мы заслужили

  • 1 раунд. Не мог поначалу нащупать свою дистанцию Петр, однако, несколько раз пропустив, подстроился под оппонента и донес пару шикарных ударов до челюсти грузина. Вторую половину пятиминутки Мераб пытался перевести россиянина, но Ян выстоял. Дебют конкурентный!
  • 2 раунд. Хороший, очень хороший раунд для бойца из Екатеринбурга: он был лучше в стойке (размены были жуткими), а на земле сумел провести тейкдаун, что, безусловно, удивило. Было заметно, что проблемы есть у Мераба, потому что переводы не проходили, а в клинчах все увереннее выглядел Петр. Да и кровь текла по лицу обладателя пояса — показательно!
  • 3 раунд. Обменялись бойцы зрелищными тейкдаунами. Сначала Петр воткнул оппонента головой в пол, а затем грузин подхватил россиянина, подержал на плече и швырнул на канвас. На руках Ян на порядок круче, прямо перед перерывом потряс Двалишвили ударом ногой по печени! Мераб стал проседать по выносливости — все-таки четыре весогонки за год не могли не сказаться на чемпионе.
  • 4 раунд. Чуть-чуть не попался на гильотину Петр, но освободил голову и продолжил работу из-за спины. Совсем не просел по темпу россиянин — он перешел к работе первым номером и начал просто гонять Мераба по октагону. Еще и отличный апперкот довел до цели, после и правый прямой залетел. Никаких сомнений: после 20 минут мэйн ивента наш спортсмен побеждал.
  • 5 раунд. Выстоял Петр Ян! Изумительное выступление сибиряка, который дожал грузина, сильно уставшего к концовке. Урон говорит сам за себя: не было живого места на лице обладателя пояса, который погнался за рекордом и просчитался. На таком уровне и в таком возрасте Мераб слишком поверил в себя. Россиянин закончил поединок в атаке, с уверенным переводом!
Никаких сомнений в победителе не было. Все трое судей отдали победу Яну, который стал первым россиянином в истории, вернувшим утраченный в бою пояс UFC. Грузинская машина, которая казалась неудержимой, подбита на финишной прямой. Заведется ли после такого?

В ожидании трилогии

Винстрик грузина мог достигнуть показателя 15 боев — впереди только легендарный Андерсон Паук Силва и наш чемпион Ислам Махачев (у обоих по 16 побед подряд). Но не получилось: на отметке 14 некогда доминирующий чемпион остановился и теперь будет думать, как вернуться на вершину.
Шанс выпадет Двалишвили уже в следующем бою. Не сомневаемся, что UFC даст Мерабу незамедлительный реванш, да и сам Ян не против третьей встречи в клетке. Ведь кто, как не грузин, заслуживает трилогии? Да и мы, поклонники таких искрометных боев, обязательно останемся в выигрыше. А пока наслаждаемся победной речью триумфатора:
«

"Спасибо, Лас-Вегас! Очень счастлив стоять здесь с чемпионским поясом! Спасибо всем болельщикам! Я очень долго трудился, готовился, на сегодняшний день для меня (смешанные единоборства) — это жизнь. Я хочу отдать должное команде (соперника): я дрался с Алджамейном Стерлингом, два раза — с Мерабом, у них очень сильная команда. Привет своей стране, России, привет всем болельщикам из СНГ, моей семье, жене, сыновьям, моей мамочке. Спасибо вот этим ребятам, которые здесь (в клетке) и мне помогали. Спасибо большое, братья!"

Ислам Махачев с двумя поясами UFC - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Небывалый успех России: Махачев на классе взял второе золото UFC
16 ноября, 09:19
 
ЕдиноборстваСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортСпорт — видеоUFCМераб ДвалишвилиПетр ЯнСмешанные боевые искусства (ММА)
 
