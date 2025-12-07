Нурмагомедов допустил, что станет следующим соперником Петра Яна

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов допустил, что может стать следующим соперником соотечественника Петра Яна в поединке за чемпионский титул организации в легчайшем весе по итогам своего выступления на турнире UFC 324.

Нурмагомедову 29 лет. На счету двоюродного брата члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова 19 побед в 20 поединках. В активе 37-летнего Фигейреду 25 побед, пять поражений и одна ничья. Он является бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем весе. В октябре бразилец сообщил, что попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого его автомобиль несколько раз перевернулся.