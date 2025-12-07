https://ria.ru/20251207/poedinok-2060408993.html
Нурмагомедов допустил, что станет следующим соперником Петра Яна
Нурмагомедов допустил, что станет следующим соперником Петра Яна - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Нурмагомедов допустил, что станет следующим соперником Петра Яна
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов допустил, что может стать следующим соперником соотечественника Петра Яна в поединке...
2025-12-07T13:38:00+03:00
2025-12-07T13:38:00+03:00
2025-12-07T17:23:00+03:00
республика дагестан
Нурмагомедов допустил, что станет следующим соперником Петра Яна
Умар Нурмагомедов допустил, что может стать следующим соперником Петра Яна
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов допустил, что может стать следующим соперником соотечественника Петра Яна в поединке за чемпионский титул организации в легчайшем весе по итогам своего выступления на турнире UFC 324.
"Отличный, зрелищный бой. Поздравляю Петра. Думаю, 24 января станет ясно, кто следующий", - написал Нурмагомедов в социальной сети X.
Нурмагомедову 29 лет. На счету двоюродного брата члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова 19 побед в 20 поединках. В активе 37-летнего Фигейреду 25 побед, пять поражений и одна ничья. Он является бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем весе. В октябре бразилец сообщил, что попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого его автомобиль несколько раз перевернулся.