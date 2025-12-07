Рейтинг@Mail.ru
Нурмагомедов допустил, что станет следующим соперником Петра Яна
Единоборства
 
07.12.2025
Нурмагомедов допустил, что станет следующим соперником Петра Яна
Нурмагомедов допустил, что станет следующим соперником Петра Яна
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов допустил, что может стать следующим соперником соотечественника Петра Яна в поединке... РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Нурмагомедов допустил, что станет следующим соперником Петра Яна

Умар Нурмагомедов допустил, что может стать следующим соперником Петра Яна

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов допустил, что может стать следующим соперником соотечественника Петра Яна в поединке за чемпионский титул организации в легчайшем весе по итогам своего выступления на турнире UFC 324.
В воскресенье на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе Ян победил в реванше единогласным решением судей грузина Мераба Двалишвили и вновь стал чемпионом UFC в легчайшей весовой категории. После боя россиянин отметил, что ему неважно, кто станет следующим соперником. При этом в разговоре с журналистом он предложил провести повторный поединок между Двалишвили и Нурмагомедовым для определения следующего претендента. На момент завоевания Яном титула Нурмагомедов занимает первое место в рейтинге дивизиона. Уроженец Дагестана 24 января встретится с бразильцем Дейвисоном Фигейреду (6-й номер рейтинга) на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе.
UFC
07 декабря 2025 • начало в 08:00
Завершен
Мераб ДвалишвилиСША
Петр ЯнРоссия
"Отличный, зрелищный бой. Поздравляю Петра. Думаю, 24 января станет ясно, кто следующий", - написал Нурмагомедов в социальной сети X.
Нурмагомедову 29 лет. На счету двоюродного брата члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова 19 побед в 20 поединках. В активе 37-летнего Фигейреду 25 побед, пять поражений и одна ничья. Он является бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем весе. В октябре бразилец сообщил, что попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого его автомобиль несколько раз перевернулся.
Петр Ян рассказал, что чувствует, вернув пояс чемпиона UFC
Петр Ян рассказал, что чувствует, вернув пояс чемпиона UFC
