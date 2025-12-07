Рейтинг@Mail.ru
ПАОК с Оздоевым в составе обыграл "Арис" в матче чемпионата Греции
Футбол
 
22:55 07.12.2025
ПАОК с Оздоевым в составе обыграл "Арис" в матче чемпионата Греции
ПАОК с Оздоевым в составе обыграл "Арис" в матче чемпионата Греции - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
ПАОК с Оздоевым в составе обыграл "Арис" в матче чемпионата Греции
ПАОК, за который выступают россияне Магомед Оздоев и Федор Чалов, обыграл "Арис" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Греции по футболу. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
футбол
спорт
магомед оздоев
федор чалов
тайсон
арис
паок
спорт, магомед оздоев, федор чалов, тайсон, арис, паок
Футбол, Спорт, Магомед Оздоев, Федор Чалов, Тайсон, Арис, ПАОК
ПАОК с Оздоевым в составе обыграл "Арис" в матче чемпионата Греции

ПАОК с Оздоевым в составе обыграл "Арис" в матче чемпионата Греции по футболу

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ПАОК, за который выступают россияне Магомед Оздоев и Федор Чалов, обыграл "Арис" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Греции по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Салониках, завершилась со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Георгиос Якумакис (45+5-я минута с пенальти и 48-я минута), еще один мяч забил Тайсон (28). В составе гостей отличился Фредрик Йенсен (45).
Полузащитник Оздоев вышел в стартовом составе, отметился желтой карточкой и был заменен на 79-й минуте. Чалов провел весь матч на скамейке запасных.
ПАОК с 32 очками идет на втором месте в турнирной таблице, "Арис" (16 очков) располагается на седьмой позиции.
Футбол
 
Матч-центр
 
