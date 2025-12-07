https://ria.ru/20251207/ozdoev-2060461012.html
ПАОК с Оздоевым в составе обыграл "Арис" в матче чемпионата Греции
ПАОК с Оздоевым в составе обыграл "Арис" в матче чемпионата Греции
ПАОК, за который выступают россияне Магомед Оздоев и Федор Чалов, обыграл "Арис" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Греции по футболу. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
