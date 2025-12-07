Рейтинг@Mail.ru
Петр Ян победил Двалишвили и вернул титул UFC - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
09:11 07.12.2025 (обновлено: 11:31 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/mma-2060387700.html
Петр Ян победил Двалишвили и вернул титул UFC
Петр Ян победил Двалишвили и вернул титул UFC - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Петр Ян победил Двалишвили и вернул титул UFC
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян победил грузина Мераба Двалишвили и вернул пояс чемпиона UFC в легчайшей весовой категории. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07T09:11:00+03:00
2025-12-07T11:31:00+03:00
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
петр ян
мераб двалишвили
ufc
лас-вегас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060396656_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bceafacfd843a90c864980a158632e1b.jpg
/20251207/ufc-2060378209.html
лас-вегас
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060396656_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_09bcdc7f8276440f7daeea17d1deb41c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, смешанные боевые искусства (мма), петр ян, мераб двалишвили, ufc, лас-вегас
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Петр Ян, Мераб Двалишвили, UFC, Лас-Вегас
Петр Ян победил Двалишвили и вернул титул UFC

Ян победил Двалишвили на турнире UFC 323 и вернул пояс чемпиона в легчайшем весе

© Getty Images / Ian MauleРоссийский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян празднует победу над Мерабом Двалишвили
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян празднует победу над Мерабом Двалишвили - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Getty Images / Ian Maule
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян празднует победу над Мерабом Двалишвили
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян победил грузина Мераба Двалишвили и вернул пояс чемпиона UFC в легчайшей весовой категории.
«
"Я очень счастлив, что я здесь с поясом чемпиона. Спасибо всем болельщикам. Я очень счастлив, очень долго трудился, готовился. На сегодняшний день для меня это жизнь. Хочу отдать должное команде. Дрался с Алджамейном (Стерлингом), два раза с Мерабом, у них очень сильная команда", — сказал он после боя в октагоне.
© Getty Images / Chris UngerМераб Двалишвили и Петр Ян
Мераб Двалишвили и Петр Ян - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Getty Images / Chris Unger
Мераб Двалишвили и Петр Ян
Главное событие турнира UFC 323 в Лас-Вегасе закончилось победой россиянина единогласным решением судей.
Бойцы встречались в 2023 году, тогда грузин одержал победу.

Яну 32 года, на его счету двадцать побед и пять поражений в ММА. Первый раз он завоевал пояс чемпиона UFC в 2020-м, спортсмен утратил титул в 2021 году из-за дисквалификации за запрещенный удар в бою с американцем Алджамейном Стерлингом.

Петр Ян с чемпионским поясом UFC - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Снова чемпион UFC! Петр Ян побил хейтера России и вернул золото на родину
Вчера, 09:30
 
ЕдиноборстваСпортСмешанные боевые искусства (ММА)Петр ЯнМераб ДвалишвилиUFCЛас-Вегас
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Локомотив
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Барыс
    Сибирь
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Ак Барс
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Рома
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Крылья Советов
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    ЦСКА
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Болонья
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Ювентус
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Сельта
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала