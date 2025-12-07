Петр Ян победил Двалишвили и вернул титул UFC

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян победил грузина Мераба Двалишвили и вернул пояс чемпиона UFC в легчайшей весовой категории.
«
"Я очень счастлив, что я здесь с поясом чемпиона. Спасибо всем болельщикам. Я очень счастлив, очень долго трудился, готовился. На сегодняшний день для меня это жизнь. Хочу отдать должное команде. Дрался с Алджамейном (Стерлингом), два раза с Мерабом, у них очень сильная команда", — сказал он после боя в октагоне.
© Getty Images / Chris UngerМераб Двалишвили и Петр Ян
© Getty Images / Chris Unger
Мераб Двалишвили и Петр Ян
Главное событие турнира UFC 323 в Лас-Вегасе закончилось победой россиянина единогласным решением судей.
Бойцы встречались в 2023 году, тогда грузин одержал победу.
Яну 32 года, на его счету двадцать побед и пять поражений в ММА. Первый раз он завоевал пояс чемпиона UFC в 2020-м, спортсмен утратил титул в 2021 году из-за дисквалификации за запрещенный удар в бою с американцем Алджамейном Стерлингом.