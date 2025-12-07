Рейтинг@Mail.ru
"Интер Майами" с Месси впервые стал чемпионом MLS
Футбол
Футбол
 
00:49 07.12.2025 (обновлено: 03:20 07.12.2025)
"Интер Майами" с Месси впервые стал чемпионом MLS
"Интер Майами" с Месси впервые стал чемпионом MLS - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
"Интер Майами" с Месси впервые стал чемпионом MLS
"Интер Майами" обыграл "Ванкувер Уайткэпс" в финальном матче североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). РИА Новости Спорт, 07.12.2025
футбол
спорт
лионель месси
родриго де пауль
ванкувер уайткэпс
mls
интер майами
спорт, лионель месси, родриго де пауль, ванкувер уайткэпс, mls, интер майами
Футбол, Спорт, Лионель Месси, Родриго Де Пауль, Ванкувер Уайткэпс, MLS, Интер Майами
"Интер Майами" с Месси впервые стал чемпионом MLS

"Интер Майами" впервые стал чемпионом MLS благодаря двум голевым пасам Месси

Лионель Месси и Дэвид Бекхэм
Лионель Месси и Дэвид Бекхэм - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Getty Images / Elsa
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Интер Майами" обыграл "Ванкувер Уайткэпс" в финальном матче североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча прошла в Форт-Лодердейле (штат Флорида) и завершилась со счетом 3:1 в пользу "Интер Майами". Победители открыли счет благодаря автоголу защитника Эдиера Окампо (8-я минута), а позднее отличились Родриго Де Пауль (71) и Тадео Альенде (90+6). У "Ванкувера" мяч забил Али Ахмед (60).
MLS
06 декабря 2025 • начало в 22:30
Завершен
Интер Майами
3 : 1
Ванкувер Уайткэпс
08‎’‎ • Edier Ocampo (А)
71‎’‎ • Родриго де Пауль
(Лео Месси)
90‎’‎ • Тадео Альенде
(Лео Месси)
60‎’‎ • Али Ахмед
(Брайан Уайт)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Капитан "Интер Майами" Лионель Месси вышел в стартовом составе и отдал голевые передачи на Де Пауля и Альенде. С девятью результативными пасами восьмикратный обладатель "Золотого мяча" стал лучшим ассистентом плей-офф.
"Интер Майами" впервые в истории стал чемпионом MLS. Клуб выступает в лиге с 2020 года. "Ванкувер" впервые сыграл в финале турнира.
Лионель Месси с трофеем Кубка мира - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Для Месси и Роналду ЧМ-2026 станет последним. Кто еще уйдет из великих?
5 декабря, 07:00
5 декабря, 07:00
 
Футбол, Спорт, Лионель Месси, Родриго Де Пауль, Ванкувер Уайткэпс, Major League Soccer 2025, Интер Майами
 
