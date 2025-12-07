"Интер Майами" с Месси впервые стал чемпионом MLS

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Интер Майами" обыграл "Ванкувер Уайткэпс" в финальном матче североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча прошла в Форт-Лодердейле (штат Флорида) и завершилась со счетом 3:1 в пользу "Интер Майами". Победители открыли счет благодаря автоголу защитника Эдиера Окампо (8-я минута), а позднее отличились Родриго Де Пауль (71) и Тадео Альенде (90+6). У "Ванкувера" мяч забил Али Ахмед (60).
06 декабря 2025 • начало в 22:30
Завершен
08’ • Edier Ocampo (А)
71’ • Родриго де Пауль
90’ • Тадео Альенде
60’ • Али Ахмед
(Брайан Уайт)
Капитан "Интер Майами" Лионель Месси вышел в стартовом составе и отдал голевые передачи на Де Пауля и Альенде. С девятью результативными пасами восьмикратный обладатель "Золотого мяча" стал лучшим ассистентом плей-офф.
"Интер Майами" впервые в истории стал чемпионом MLS. Клуб выступает в лиге с 2020 года. "Ванкувер" впервые сыграл в финале турнира.