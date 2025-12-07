Вяльбе и Губерниев многое делают для развития лыжного спорта, заявил Легков

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийский чемпион Игр в Сочи в лыжном марафоне Александр Легков заявил РИА Новости, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев многое делают для развития лыжного спорта в России.

Вяльбе 57 лет. Она занимает пост президента ФЛГР с 2010 года. Следующие выборы запланированы на конец мая - начало июня 2026 года. Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира, пятикратной обладательницей Кубка мира.