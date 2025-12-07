Рейтинг@Mail.ru
Вяльбе и Губерниев многое делают для развития лыжного спорта, заявил Легков - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
18:38 07.12.2025
Вяльбе и Губерниев многое делают для развития лыжного спорта, заявил Легков
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийский чемпион Игр в Сочи в лыжном марафоне Александр Легков заявил РИА Новости, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев многое делают для развития лыжного спорта в России.
Ранее Губерниев заявил о намерении баллотироваться на должность президента ФЛГР. Он напомнил, что эта должность является выборной, и выразил уверенность в победе.
"Это личный вопрос Вяльбе и Губерниева, пускай они сами разбираются. Губерниев занимается развитием, он всегда на острие атаки, общается с нашим министром, делает благое для спорта. Елена Валерьевна тоже многое делает для лыж. Я это знаю. В какой-то степени она общается на международном уровне. Поэтому все делают благое, а все остальное это точно не мое дело", - сказал Легков.
Вяльбе 57 лет. Она занимает пост президента ФЛГР с 2010 года. Следующие выборы запланированы на конец мая - начало июня 2026 года. Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира, пятикратной обладательницей Кубка мира.
Дмитрий Губерниев
Майгуров: Губерниев не сможет развивать лыжный спорт, как Вяльбе
4 декабря, 16:09
 
Лыжные гонки
 
Заголовок открываемого материала