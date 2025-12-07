"Авангард" дома выиграл у "Спартака" в матче КХЛ с 12 шайбами

В следующих матчах, которые пройдут после перерыва на Кубок Первого канала, "Авангард" на выезде сыграет с новосибирской "Сибирью", а "Спартак" в гостевом московском дерби поборется с "Динамо". Обе встречи намечены на 16 декабря.