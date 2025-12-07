Рейтинг@Mail.ru
"Авангард" дома выиграл у "Спартака" в матче КХЛ с 12 шайбами
Хоккей
Хоккей
 
16:25 07.12.2025
"Авангард" дома выиграл у "Спартака" в матче КХЛ с 12 шайбами
"Авангард" дома выиграл у "Спартака" в матче КХЛ с 12 шайбами - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
"Авангард" дома выиграл у "Спартака" в матче КХЛ с 12 шайбами
Омский "Авангард" дома нанес поражение московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 07.12.2025
хоккей
спорт
омск
александр волков (боец)
анонсы и трансляции матчей
омск
"Авангард" дома выиграл у "Спартака" в матче КХЛ с 12 шайбами

Омский "Авангард" дома выиграл у "Спартака" в матче КХЛ с 12 шайбами

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Омский "Авангард" дома нанес поражение московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в воскресенье в Омске и завершилась со счетом 7:5 (5:2, 1:1, 1:2) в пользу хозяев. В составе победителей дубли оформили Дамир Шарипзянов (10-я и 15-я минуты) и Александр Волков (24 и 41), по шайбе забросили Наиль Якупов (2), Джованни Фьоре (10) и Майкл Маклауд (15). У "Спартака" хет-трик сделал Иван Морозов (11, 32, 55), по голу на свой счет записали Герман Рубцов (18) и Адам Ружичка (46).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
07 декабря 2025 • начало в 14:00
Завершен
Авангард
7 : 5
Спартак Москва
01:24 • Наиль Якупов
(Эндрю Потуральски, Семен Чистяков)
09:06 • Джованни Фьоре
(Артем Блажиевский, Дамир Шарипзянов)
09:43 • Дамир Шарипзянов
(Игорь Мартынов, Михаил Котляревский)
14:32 • Майкл Маклеод
(Марсель Ибрагимов, Игорь Мартынов)
14:48 • Дамир Шарипзянов
23:41 • Александр Волков
(Майкл Маклеод)
40:15 • Александр Волков
(Василий Пономарев, Дамир Шарипзянов)
10:15 • Иван Морозов
(Адам Ружичка, Андрей Миронов)
17:35 • Герман Рубцов
(Никита Коростелев)
31:11 • Иван Морозов
(Андрей Миронов, Адам Ружичка)
45:03 • Адам Ружичка
(Иван Морозов, Нэйтан Тодд)
54:35 • Иван Морозов
(Адам Ружичка, Герман Рубцов)
Шарипзянов также записал на свой счет две результативные передачи.
"Авангард", набрав 45 очков, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. "Спартак" с 40 баллами идет шестым на Западе.
В следующих матчах, которые пройдут после перерыва на Кубок Первого канала, "Авангард" на выезде сыграет с новосибирской "Сибирью", а "Спартак" в гостевом московском дерби поборется с "Динамо". Обе встречи намечены на 16 декабря.
Хоккей
 
