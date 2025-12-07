Рейтинг@Mail.ru
"Рома" проиграла "Кальяри" в матче чемпионата Италии по футболу - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/futbol-2060440979.html
"Рома" проиграла "Кальяри" в матче чемпионата Италии по футболу
"Рома" проиграла "Кальяри" в матче чемпионата Италии по футболу - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
"Рома" проиграла "Кальяри" в матче чемпионата Италии по футболу
"Рома" уступила на выезде "Кальяри" в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07T19:05:00+03:00
2025-12-07T19:05:00+03:00
спорт
кальяри
рома
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877576402_0:256:1080:864_1920x0_80_0_0_14fb09363d875d5919a2d290692251dc.jpg
/20251206/inter-2060350734.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877576402_0:155:1080:965_1920x0_80_0_0_0d7b2014e5826b28f9630c6d79f617a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, кальяри, рома, серия а (чемпионат италии по футболу)
Спорт, Кальяри, Рома, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Рома" проиграла "Кальяри" в матче чемпионата Италии по футболу

"Рома" вдесятером проиграла "Кальяри" в матче чемпионата Италии по футболу

© Фото : Пресс-служба "Кальяри"Футболисты "Кальяри"
Футболисты Кальяри - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : Пресс-служба "Кальяри"
Футболисты "Кальяри". Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Рома" уступила на выезде "Кальяри" в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча на Сардинии завершилась со счетом 1:0 в пользу "Кальяри". Единственный мяч забил Джанлука Гаэтано (82-я минута). На 52-й минуте прямую красную карточку получил турецкий защитник "Ромы" Зеки Челик.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
07 декабря 2025 • начало в 17:00
Завершен
Кальяри
1 : 0
Рома
82‎’‎ • Джанлука Гаэтано
(Себастьяно Эспозито)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Кальяри" прервал безвыигрышную серию из девяти матчей в Серии А. Предыдущую победу команда с Сардинии одержала 19 сентября, обыграв в гостях "Лечче" (2:1)
"Рома" (27 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Кальяри" (14) поднялся на 14-ю строчку. В следующем туре "Кальяри" сыграет в гостях с "Аталантой" из Бергамо 13 декабря, а "Рома" примет "Комо" 15 декабря.
В другом матче "Кремонезе" со счетом 2:0 на своем поле обыграл "Лечче".
Футболисты миланского Интера - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Интер" разгромил "Комо" и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии
6 декабря, 22:02
 
СпортКальяриРомаСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Локомотив
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Барыс
    Сибирь
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Ак Барс
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Рома
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Крылья Советов
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    ЦСКА
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Болонья
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Ювентус
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Сельта
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала