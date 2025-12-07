https://ria.ru/20251207/futbol-2060440979.html
"Рома" проиграла "Кальяри" в матче чемпионата Италии по футболу
"Рома" проиграла "Кальяри" в матче чемпионата Италии по футболу
"Рома" уступила на выезде "Кальяри" в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
