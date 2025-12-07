Рейтинг@Mail.ru
22:31 07.12.2025
"МАЗ-СПОРТавто" хотела бы вернуться в "Дакар" без условий, заявил Вязович
Руководитель спортивной команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович заявил, что команда хотела бы вернуться на ралли "Дакар" без предварительных условий. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
сергей вязович, спорт, ралли дакар
Сергей Вязович, Спорт, Ралли Дакар
"МАЗ-СПОРТавто" хотела бы вернуться в "Дакар" без условий, заявил Вязович

Вязович: команда "МАЗ-СПОРТавто" хотела бы вернуться в гонку "Дакар" без условий

© Фото : @silkwayrally.comАвтомобиль пилота "МАЗ-СПОРТавто"
Автомобиль пилота МАЗ-СПОРТавто - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : @silkwayrally.com
Автомобиль пилота "МАЗ-СПОРТавто". Архивное фото
МИНСК, 7 дек – РИА Новости. Руководитель спортивной команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович заявил, что команда хотела бы вернуться на ралли "Дакар" без предварительных условий.
В июле 2023 года Вязович сообщил, что у отдельных спортсменов есть возможность вернуться на международную арену, но назвал выдвигаемые условия неприемлемыми. По его словам, организаторы "Дакара" требовали в письменном виде отказаться от белорусских флага и гимна, "признать политику государства в отношении СВО неприемлемой".
"Конечно, хотели бы вернуться. Но вопрос, какой ценой? Мы хотели бы вернуться без всяких условий, с высоко поднятой головой. Другие условия нам неинтересно рассматривать, потому что мы ничего не сделали такого, за что и нам, и нашей стране должно быть стыдно. Тут все просто", - сказал Вязович телеканалу СТВ.
По его словам, первые годы ограничений в команде "тяжеловато это переживали". "На сегодняшний день мы к этому относимся очень философски. На все есть судьба. И, например, честь намного выше (в шкале приоритетов – ред.) на сегодняшний день должна быть, чем личные амбиции отдельных спортсменов", - подчеркнул Вязович.
"МАЗ-СПОРТавто" выступал в "Дакаре" с 2012 года. В 2018 году команда заняла второе место в зачете грузовиков, в 2020-м - третье. В июне 2021 года автопроизводитель МАЗ попал в расширенный список санкций ЕС по Белоруссии. Позже команда объявила, что компания-организатор "Дакара" официально сообщила представителям "МАЗ-СПОРТавто", что она не будет допущена к участию в ралли "Дакар"-2022.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
Четырехкратный победитель ралли-марафона Дакар французский штурман Матьё Бомель - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Четырехкратный победитель "Дакара" вернулся в ралли после ампутации ноги
5 сентября, 17:53
 
Сергей ВязовичСпортРалли Дакар
 
Матч-центр
 
