Баскетболисты "Нью-Йорка" обыграли "Орландо" в матче НБА

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Нью-Йорк Никс" нанес поражение "Орландо Мэджик" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, которая прошла в Нью-Йорке, завершилась со счетом 106:100 (35:31, 19:24, 28:18, 24:27). Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Никс" Джейлен Брансон, набравший 30 очков, его одноклубник Джош Харт оформил дабл-дабл (17 очков + 12 подборов). У "Орландо" 17 очков набрал Джейлен Саггс, Энтони Блэк отметился дабл-даблом (14 очков + 11 подборов).
07 декабря 2025 • начало в 20:00
Завершен
"Нью-Йорк" одержал 16-ю победу при 7 поражениях и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. "Орландо" с 14 победами и 10 поражениями занимает шестую строчку.
В ночь на 10 декабря команды проведут матчи в рамках четвертьфинала Кубка НБА. "Нью-Йорк" на выезде сыграет с "Торонто Рэпторс", а "Орландо" примет "Майами Хит".