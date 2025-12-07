Рейтинг@Mail.ru
Баскетболисты "Нью-Йорка" обыграли "Орландо" в матче НБА
07.12.2025
Баскетбол
 
22:51 07.12.2025
Баскетболисты "Нью-Йорка" обыграли "Орландо" в матче НБА
"Нью-Йорк Никс" нанес поражение "Орландо Мэджик" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 07.12.2025
/20251207/demin-2060382878.html
спорт, нью-йорк никс, орландо мэджик, нба
Баскетбол, Спорт, Нью-Йорк Никс, Орландо Мэджик, НБА
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Нью-Йорк Никс" нанес поражение "Орландо Мэджик" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, которая прошла в Нью-Йорке, завершилась со счетом 106:100 (35:31, 19:24, 28:18, 24:27). Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Никс" Джейлен Брансон, набравший 30 очков, его одноклубник Джош Харт оформил дабл-дабл (17 очков + 12 подборов). У "Орландо" 17 очков набрал Джейлен Саггс, Энтони Блэк отметился дабл-даблом (14 очков + 11 подборов).
НБА
07 декабря 2025 • начало в 20:00
Завершен
Нью-Йорк
106 : 100
Орландо
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Нью-Йорк" одержал 16-ю победу при 7 поражениях и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. "Орландо" с 14 победами и 10 поражениями занимает шестую строчку.
В ночь на 10 декабря команды проведут матчи в рамках четвертьфинала Кубка НБА. "Нью-Йорк" на выезде сыграет с "Торонто Рэпторс", а "Орландо" примет "Майами Хит".
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Бруклин" обыграл "Нью-Орлеан" в матче НБА, у Демина 8 очков
Баскетбол
 
