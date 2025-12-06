Дебютный гол Жерсона в РПЛ помог "Зениту" обыграть "Акрон"

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Петербургский "Зенит" одержал победу над тольяттинским "Акроном" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
06 декабря 2025 • начало в 19:30
Завершен
32’ • Жерсон
41’ • Луис Энрике
(Педро)
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:0. Голы забили Жерсон (32-я минута), для которого мяч стал дебютным в Российской премьер-лиге (РПЛ), и Луис Энрике (41). На 14-й минуте главный арбитр Павел Кукуян показал красную карточку защитнику "Акрона" Йонуцу Неделчару.
На 66-й минуте после просмотра видеоповтора был отменен гол нападающего "Зенита" Александра Соболева из-за офсайда. На 75-й было отменено взятие ворот его одноклубником Андреем Мостовым по аналогичной причине.
Жерсон присоединился к "Зениту" в июле, перейдя из бразильского "Фламенго". В составе "сине-бело-голубых" он провел 15 матчей в РПЛ и Кубке России, забив по одному мячу в каждом из турниров.
Этот матч стал последним для обеих команд в 2025 году. После зимней паузы "Зенит" в 19-м туре примет калининградскую "Балтику", а "Акрон" сыграет в гостях с "Оренбургом".