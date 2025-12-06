Рейтинг@Mail.ru
Дебютный гол Жерсона в РПЛ помог "Зениту" обыграть "Акрон" - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:34 06.12.2025 (обновлено: 01:14 07.12.2025)
https://ria.ru/20251206/zenit-2060349114.html
Дебютный гол Жерсона в РПЛ помог "Зениту" обыграть "Акрон"
Дебютный гол Жерсона в РПЛ помог "Зениту" обыграть "Акрон" - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Дебютный гол Жерсона в РПЛ помог "Зениту" обыграть "Акрон"
Петербургский "Зенит" одержал победу над тольяттинским "Акроном" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-06T21:34:00+03:00
2025-12-07T01:14:00+03:00
футбол
спорт
жерсон
луис энрике
александр соболев
зенит
акрон (тольятти)
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060348969_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_2e5a5dca9919bc246c133bea1bae5f70.jpg
/20251206/spartak-dinamo-2060328411.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060348969_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_99a5bee575cff6eca4e8e974689aad8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, жерсон, луис энрике, александр соболев, зенит, акрон (тольятти), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Жерсон, Луис Энрике, Александр Соболев, Зенит, Акрон (Тольятти), Российская премьер-лига (РПЛ)
Дебютный гол Жерсона в РПЛ помог "Зениту" обыграть "Акрон"

"Зенит" обыграл "Акрон" в матче чемпионата России по футболу

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Акрон" (Тольятти)
Футбол. РПЛ. Зенит (Санкт-Петербург) - Акрон (Тольятти) - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Петербургский "Зенит" одержал победу над тольяттинским "Акроном" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Российская премьер-лига (РПЛ)
06 декабря 2025 • начало в 19:30
Завершен
Зенит
2 : 0
Акрон
32‎’‎ • Жерсон
(Густаво Мантуан)
41‎’‎ • Луис Энрике
(Педро)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:0. Голы забили Жерсон (32-я минута), для которого мяч стал дебютным в Российской премьер-лиге (РПЛ), и Луис Энрике (41). На 14-й минуте главный арбитр Павел Кукуян показал красную карточку защитнику "Акрона" Йонуцу Неделчару.
На 66-й минуте после просмотра видеоповтора был отменен гол нападающего "Зенита" Александра Соболева из-за офсайда. На 75-й было отменено взятие ворот его одноклубником Андреем Мостовым по аналогичной причине.
Жерсон присоединился к "Зениту" в июле, перейдя из бразильского "Фламенго". В составе "сине-бело-голубых" он провел 15 матчей в РПЛ и Кубке России, забив по одному мячу в каждом из турниров.
"Зенит" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 14 матчей (10 побед, 4 ничьих) и с 39 очками возглавил таблицу. При этом "Краснодар" (37) и московский ЦСКА (36) свой матч в рамках тура еще не сыграли. "Акрон" (21) располагается на девятой строчке.
Этот матч стал последним для обеих команд в 2025 году. После зимней паузы "Зенит" в 19-м туре примет калининградскую "Балтику", а "Акрон" сыграет в гостях с "Оренбургом".
Футбол. РПЛ. Спартак (Москва) - Динамо (Москва) - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Новый скандал вокруг "Спартака". Судья украл два гола у "Динамо"?
Вчера, 19:05
 
ФутболСпортЖерсонЛуис ЭнрикеАлександр СоболевЗенитАкрон (Тольятти)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Рубин
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Арсенал
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Бавария
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Челси
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Барселона
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ренн
    5
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала