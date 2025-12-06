"Денвер" обыграл "Атланту" в матче НБА благодаря 40 очкам Йокича

Встреча в Атланте завершилась со счетом 134:133 (23:41, 31:32, 40:30, 40:30) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Денвера" Никола Йокич, который набрал 40 очков, также дабл-дабл на свой счет записал Джамал Мюррэй (23 очка, 12 передач). У "Атланты" 30 очков набрал Никейл Александер-Уокер, его одноклубник Джейлен Джонсон оформил трипл-дабл (21 очко, 18 подборов, 16 передач).