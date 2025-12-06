https://ria.ru/20251206/yokich-2060268842.html
"Денвер" обыграл "Атланту" в матче НБА благодаря 40 очкам Йокича
"Денвер" обыграл "Атланту" в матче НБА благодаря 40 очкам Йокича - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
"Денвер" обыграл "Атланту" в матче НБА благодаря 40 очкам Йокича
Клуб "Денвер Наггетс" одержал победу над "Атлантой Хокс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 06.12.2025
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Клуб "Денвер Наггетс" одержал победу над "Атлантой Хокс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Атланте завершилась со счетом 134:133 (23:41, 31:32, 40:30, 40:30) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Денвера" Никола Йокич, который набрал 40 очков, также дабл-дабл на свой счет записал Джамал Мюррэй (23 очка, 12 передач). У "Атланты" 30 очков набрал Никейл Александер-Уокер, его одноклубник Джейлен Джонсон оформил трипл-дабл (21 очко, 18 подборов, 16 передач).
06 декабря 2025 • начало в 03:30
Завершен
"Денвер" с 16 победами при шести поражениях занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. Баскетболисты "Аталанты", проиграв три матча подряд, располагаются на девятой строчке Восточной конференции. В активе команды 13 побед и 11 поражений.
Результаты других матчей:
"Бостон Селтикс" - "Лос-Анджелес Лейкерс"- 126:105;
"Орландо Мэджик" - "Майами Хит" - 106:105;
"Детройт Пистонс" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 122:116;
"Кливленд Кавальерс" - "Сан-Антонио Спёрс" - 130:117;
"Нью-Йорк Никс" - "Юта Джаз" - 146:112;
"Торонто Рэпторс" - "Шарлотт Хорнетс" - 86:111;
"Мемфис Гриззлис" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 107:98;
"Милуоки Бакс" - "Филадельфия Сиксерс" - 101:116;
"Хьюстон Рокетс" - "Финикс Санз" - 117:98;
"Чикаго Буллз" - "Индиана Пэйсерс" - 105:120;
"Оклахома-Сити Тандер" - "Даллас Маверикс" - 132:111.