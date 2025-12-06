УЕФА сократил срок дисквалификации футболиста "Баварии"

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сократил срок дисквалификации колумбийского полузащитника мюнхенской "Баварии" Луиса Диаса в Лиге чемпионов до двух матчей, сообщается на сайте команды.

В ноябре УЕФА дисквалифицировал Диаса на три матча еврокубка за нанесение травмы марокканскому защитнику французского "ПСЖ" Ашрафу Хакими в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. "Бавария" одержала гостевую победу со счетом 2:1, колумбиец оформил дубль, но в компенсированное к первому тайму время получил прямую красную карточку. Как 5 ноября сообщил "ПСЖ", марокканец пропустит несколько недель. Диас не принял участия в игре против лондонского "Арсенала", которая состоялась 26 ноября и завершилась поражением мюнхенцев в гостях со счетом 1:3.

« "Бавария" подала апелляцию, и УЕФА в пятницу сообщил, что срок дисквалификации уменьшен до двух матчей. Это означает, что Диас пропустит только домашнюю игру против лиссабонского "Спортинга" и сможет вернуться в январе на матч седьмого тура против бельгийского "Юниона", - отмечается в заявлении клуба.

Игра против "Спортинга" состоится 9 декабря, встреча с "Юнионом" - 21 января, оба матча пройдут в Мюнхене.