УЕФА сократил срок дисквалификации футболиста "Баварии"
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сократил срок дисквалификации колумбийского полузащитника мюнхенской "Баварии" Луиса Диаса в Лиге чемпионов до... РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T01:18:00+03:00
2025-12-06T01:18:00+03:00
2025-12-06T01:19:00+03:00
футбол
Новости
УЕФА сократил срок дисквалификации футболиста "Баварии" Диаса до двух матчей
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сократил срок дисквалификации колумбийского полузащитника мюнхенской "Баварии" Луиса Диаса в Лиге чемпионов до двух матчей, сообщается на сайте команды.
В ноябре УЕФА дисквалифицировал Диаса на три матча еврокубка за нанесение травмы марокканскому защитнику французского "ПСЖ" Ашрафу Хакими в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. "Бавария" одержала гостевую победу со счетом 2:1, колумбиец оформил дубль, но в компенсированное к первому тайму время получил прямую красную карточку. Как 5 ноября сообщил "ПСЖ", марокканец пропустит несколько недель. Диас не принял участия в игре против лондонского "Арсенала", которая состоялась 26 ноября и завершилась поражением мюнхенцев в гостях со счетом 1:3.
"Бавария" подала апелляцию, и УЕФА в пятницу сообщил, что срок дисквалификации уменьшен до двух матчей. Это означает, что Диас пропустит только домашнюю игру против лиссабонского "Спортинга" и сможет вернуться в январе на матч седьмого тура против бельгийского "Юниона", - отмечается в заявлении клуба.
Игра против "Спортинга" состоится 9 декабря, встреча с "Юнионом" - 21 января, оба матча пройдут в Мюнхене.
Диасу 28 лет, он перешел в "Баварию" в июле за 70 млн евро из "Ливерпуля", с которым стал чемпионом Англии, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также дважды завоевал Кубок английской лиги. В текущем сезоне Диас провел за "Баварию" 20 матчей во всех турнирах и забил 12 мячей.