Убил шерифа и русскую звезду: жуткая история из Лос-Анджелеса наших дней

Российский чемпион встретил смерть в Америке, в которую не поверили близкие. РИА Новости Спорт рассказывает о трагедии, случившейся в Лос-Анджелесе.

Подумали, что убийство — розыгрыш

"Дима. "Копчик". Целой жизни не хватит поверить, что тебя действительно больше с нами нет. Я не знаю больше такой души, как твоя", — сокрушалась семикратная чемпионка России по сноуборду Алена Алехина.

Дмитрия Кольцова всегда тянуло к экстремальным видам спорта. Скейтбординг, серфинг и особенно сноуборд. В 2010 году он взял бронзовые медали чемпионата России в дисциплине биг-эйр, спустя год стал победителем финала Кубка страны, пробился в сборную России, приглашался в съемки рекламы спортивных брендов.

« "Удивительно целеустремленный и трудолюбивый спортсмен, — говорил "Комсомольской правде" бывший тренер сборной России Антон Благовидов. — Чувства страха у него совершенно не было. Он любил рисковать и делал это, сохраняя огромную любовь к жизни".

10 июня 2019 года Лос-Анджелес был в панике от череды кошмарных событий. В отдел полиции позвонил испуганный мужчина: "На улице стрельба!" Русский сноубордист вступил в словесную перепалку с неизвестным ему типом из автомобиля, и тот, не открывая двери, достал пистолет и упор расстрелял 31-летнего Дмитрия, который сразу скончался.

© Фото : социальные сети Дмитрий Кольцов © Фото : социальные сети Дмитрий Кольцов

Кольцов был компанейским парнем, много шутил, поэтому в семье сначала подумали, что все это — нелепый розыгрыш. Преступник скрылся, а через два часа в другом районе смертельно ранил заместителя шерифа Джозефа Солано. Пальнул копу в затылок. Правоохранители не сразу связали два убийства между собой, но вскоре поняли: в обоих случаях действовал 30-летний Ретт Маккензи Нельсон.

Тело не могли транспортировать

У зама шерифа в тот день был выходной. Он сидел в ресторане в штатском и ничем не выделялся из общей массы. Кольцов тоже никому не мешал жить. Ограбление тоже исключалось — убийца не тронул бумажник Солано.

Его сдал собственный отец. Брэдли Нельсон сообщил, что разговаривал с сыном: "Он признался, что замочил двух человек". Оказалось, Нельсон-младший пропал еще в мае того же года, а ранее не раз замечался в употреблении наркотиков, в том числе — опиатов. Родители искали его и с помощью полиции, и размещая объявления в социальных сетях. Объявился он сам, в день двойного убийства.

Спустя несколько часов за преступником устроили погоню на Лонг-Бич. Оказалось, что после стрельбы в полицейского он-таки совершил два ограбления — на бензоколонке и в супермаркете. Также ему предъявили обвинения в покушении на убийство и пяти грабежах в округе Сан-Диего. На допросах объяснить свои действия Нельсон не смог. Да и виновным себя не признавал.

© Getty Images / Al Seib Ретт Маккензи Нельсон (слева) в зале суда © Getty Images / Al Seib Ретт Маккензи Нельсон (слева) в зале суда

Следователи подумали о невменяемости Нельсона. Спустя полтора года уголовное дело приостановили и его вновь отправили на медицинское освидетельствование. По внутренним законам, обвиняемому необходимо быть психически дееспособным, чтобы предстать перед судом. Тяжбы длятся до сих пор, совсем недавно защита Нельсона вновь подала заявление о невменяемости Ретта.