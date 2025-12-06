Рейтинг@Mail.ru
Убил шерифа и русскую звезду: жуткая история из Лос-Анджелеса наших дней - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/ubiystvo-2056344593.html
Убил шерифа и русскую звезду: жуткая история из Лос-Анджелеса наших дней
Убил шерифа и русскую звезду: жуткая история из Лос-Анджелеса наших дней - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Убил шерифа и русскую звезду: жуткая история из Лос-Анджелеса наших дней
Российский чемпион встретил смерть в Америке, в которую не поверили близкие. РИА Новости Спорт рассказывает о трагедии, случившейся в Лос-Анджелесе. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T10:50:00+03:00
2025-12-06T10:50:00+03:00
спорт
вокруг спорта
материалы риа спорт
авторы риа новости спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056008235_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_95f8d86bd8d3187ebb6d37c7d5fe60c8.jpg
/20251107/lyzhnik-2052995887.html
/20251110/alpinistka-2053988529.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Сергей Смышляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794398344_60:251:819:1010_100x100_80_0_0_68d50792629a24261fa340b3c1963efb.jpg
Сергей Смышляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794398344_60:251:819:1010_100x100_80_0_0_68d50792629a24261fa340b3c1963efb.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056008235_87:0:640:415_1920x0_80_0_0_258f693946e0c5e4f670f81e3f515ce4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, вокруг спорта, материалы риа спорт, авторы риа новости спорт
Спорт, Вокруг спорта, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт

Убил шерифа и русскую звезду: жуткая история из Лос-Анджелеса наших дней

© Фото : социальные сетиДмитрий Кольцов
Дмитрий Кольцов - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : социальные сети
Читать в
Дзен
Сергей Смышляев
Сергей Смышляев
Обозреватель РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
Российский чемпион встретил смерть в Америке, в которую не поверили близкие. РИА Новости Спорт рассказывает о трагедии, случившейся в Лос-Анджелесе.

Подумали, что убийство — розыгрыш

"Дима. "Копчик". Целой жизни не хватит поверить, что тебя действительно больше с нами нет. Я не знаю больше такой души, как твоя", — сокрушалась семикратная чемпионка России по сноуборду Алена Алехина.
Руслан Якимов - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Мне вас заказали": русского лыжника зарезал фанат боевиков
7 ноября, 20:20
Дмитрия Кольцова всегда тянуло к экстремальным видам спорта. Скейтбординг, серфинг и особенно сноуборд. В 2010 году он взял бронзовые медали чемпионата России в дисциплине биг-эйр, спустя год стал победителем финала Кубка страны, пробился в сборную России, приглашался в съемки рекламы спортивных брендов.
«

"Удивительно целеустремленный и трудолюбивый спортсмен, — говорил "Комсомольской правде" бывший тренер сборной России Антон Благовидов. — Чувства страха у него совершенно не было. Он любил рисковать и делал это, сохраняя огромную любовь к жизни".

10 июня 2019 года Лос-Анджелес был в панике от череды кошмарных событий. В отдел полиции позвонил испуганный мужчина: "На улице стрельба!" Русский сноубордист вступил в словесную перепалку с неизвестным ему типом из автомобиля, и тот, не открывая двери, достал пистолет и упор расстрелял 31-летнего Дмитрия, который сразу скончался.
© Фото : социальные сетиДмитрий Кольцов
Дмитрий Кольцов - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : социальные сети
Дмитрий Кольцов
Кольцов был компанейским парнем, много шутил, поэтому в семье сначала подумали, что все это — нелепый розыгрыш. Преступник скрылся, а через два часа в другом районе смертельно ранил заместителя шерифа Джозефа Солано. Пальнул копу в затылок. Правоохранители не сразу связали два убийства между собой, но вскоре поняли: в обоих случаях действовал 30-летний Ретт Маккензи Нельсон.

Тело не могли транспортировать

У зама шерифа в тот день был выходной. Он сидел в ресторане в штатском и ничем не выделялся из общей массы. Кольцов тоже никому не мешал жить. Ограбление тоже исключалось — убийца не тронул бумажник Солано.
Его сдал собственный отец. Брэдли Нельсон сообщил, что разговаривал с сыном: "Он признался, что замочил двух человек". Оказалось, Нельсон-младший пропал еще в мае того же года, а ранее не раз замечался в употреблении наркотиков, в том числе — опиатов. Родители искали его и с помощью полиции, и размещая объявления в социальных сетях. Объявился он сам, в день двойного убийства.
Спустя несколько часов за преступником устроили погоню на Лонг-Бич. Оказалось, что после стрельбы в полицейского он-таки совершил два ограбления — на бензоколонке и в супермаркете. Также ему предъявили обвинения в покушении на убийство и пяти грабежах в округе Сан-Диего. На допросах объяснить свои действия Нельсон не смог. Да и виновным себя не признавал.
© Getty Images / Al SeibРетт Маккензи Нельсон (слева) в зале суда
Ретт Маккензи Нельсон (слева) в зале суда - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Getty Images / Al Seib
Ретт Маккензи Нельсон (слева) в зале суда
Следователи подумали о невменяемости Нельсона. Спустя полтора года уголовное дело приостановили и его вновь отправили на медицинское освидетельствование. По внутренним законам, обвиняемому необходимо быть психически дееспособным, чтобы предстать перед судом. Тяжбы длятся до сих пор, совсем недавно защита Нельсона вновь подала заявление о невменяемости Ретта.
Чтобы доставить тело Кольцова в Москву, родным и близким пришлось объявлять сбор средств. Наложилась и бюрократия — документы приходилось переписывать десятки раз. К счастью, помогали даже полицейские из США — коллеги и друзья убитого Солано. Лишь спустя практически месяц после убийства, 7 июля 2019 года, Дмитрия Кольцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Алина Пекова - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
"Зачем тебе это нужно?" Русской красотке завидуют мужчины-альпинисты
10 ноября, 21:30
 
СпортВокруг спортаМатериалы РИА СпортАвторы РИА Новости Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Рубин
    2
    0
  • Футбол
    06.12 16:45
    Спартак Москва
    Динамо Москва
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Арсенал
    1
    0
  • Футбол
    06.12 18:00
    Манчестер Сити
    Сандерленд
  • Футбол
    06.12 17:30
    Штутгарт
    Бавария
  • Футбол
    06.12 18:00
    Борнмут
    Челси
  • Футбол
    06.12 18:00
    Тоттенхэм
    Брентфорд
  • Футбол
    06.12 19:30
    Зенит
    Акрон
  • Футбол
    06.12 20:30
    Бетис
    Барселона
  • Футбол
    06.12 23:05
    ПСЖ
    Ренн
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала