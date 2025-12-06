Рейтинг@Mail.ru
"Торонто" вызвал российского вратаря из фарм-клуба
Хоккей
 
18:35 06.12.2025
"Торонто" вызвал российского вратаря из фарм-клуба
"Торонто" вызвал российского вратаря из фарм-клуба
"Торонто" вызвал российского вратаря из фарм-клуба
"Торонто Мейпл Лифс" вызвал российского вратаря Артура Ахтямова из фарм-клуба "Торонто Марлис"
хоккей
спорт
торонто мейпл лифс
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, торонто мейпл лифс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Торонто Мейпл Лифс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Торонто" вызвал российского вратаря из фарм-клуба

Клуб НХЛ "Торонто" вызвал российского вратаря Ахтямова из фарм-клуба

Игроки Торонто
Игроки "Торонто". Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Торонто Мейпл Лифс" вызвал российского вратаря Артура Ахтямова из фарм-клуба "Торонто Марлис", сообщается на странице команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х.
В прошлом сезоне 24-летний вратарь провел в составе команды Американской хоккейной лиги (АХЛ) 26 матчей и одержал 11 побед при трех шатаутах и 90,1% отраженных бросков. В текущем сезоне он сыграл за "Торонто Марлис" 12 матчей, семь из которых были победными.
Ахтямов был выбран "Торонто Мейпл Лифс" под общим 106-м номером в четвертом раунде драфта НХЛ 2020 года. Он не провел за клуб ни одного матча в карьере.
"Торонто" располагается на шестом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 29 очков. Команда выиграла три матча подряд.
Хоккей Спорт Торонто Мейпл Лифс Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
