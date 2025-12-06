https://ria.ru/20251206/toronto-2060334620.html
"Торонто" вызвал российского вратаря из фарм-клуба
"Торонто Мейпл Лифс" вызвал российского вратаря Артура Ахтямова из фарм-клуба "Торонто Марлис", сообщается на странице команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ)
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Торонто Мейпл Лифс" вызвал российского вратаря Артура Ахтямова из фарм-клуба "Торонто Марлис", сообщается на странице команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х.
В прошлом сезоне 24-летний вратарь провел в составе команды Американской хоккейной лиги (АХЛ) 26 матчей и одержал 11 побед при трех шатаутах и 90,1% отраженных бросков. В текущем сезоне он сыграл за "Торонто Марлис" 12 матчей, семь из которых были победными.
Ахтямов был выбран "Торонто Мейпл Лифс
" под общим 106-м номером в четвертом раунде драфта НХЛ
2020 года. Он не провел за клуб ни одного матча в карьере.
"Торонто" располагается на шестом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 29 очков. Команда выиграла три матча подряд.