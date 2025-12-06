Рейтинг@Mail.ru
Рублев вышел в полуфинал выставочного турнира в Лондоне - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
20:29 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/tennis-2060343871.html
Рублев вышел в полуфинал выставочного турнира в Лондоне
Рублев вышел в полуфинал выставочного турнира в Лондоне - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Рублев вышел в полуфинал выставочного турнира в Лондоне
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл австралийца Алекса де Минаура во втором матче группового этапа гранд-финала серии выставочных турниров Ultimate... РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T20:29:00+03:00
2025-12-06T20:29:00+03:00
теннис
андрей рублев
спорт
адриан маннарино
алекс де минаур
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983367069_0:77:1080:685_1920x0_80_0_0_29a5f7cd5e460b4b3b5fa851c26215fd.jpg
/20251206/potapova-2060292459.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983367069_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_80f849b6bdeebe6634085e0c8a1a3d2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
андрей рублев, спорт, адриан маннарино, алекс де минаур
Теннис, Андрей Рублев, Спорт, Адриан Маннарино, Алекс де Минаур
Рублев вышел в полуфинал выставочного турнира в Лондоне

Теннисист Рублев обыграл де Минаура и вышел в полуфинал турнира UTS в Лондоне

© Соцсети теннисистаАндрей Рублев
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Соцсети теннисиста
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл австралийца Алекса де Минаура во втором матче группового этапа гранд-финала серии выставочных турниров Ultimate Tennis Showdown (UTS) в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,8 млн долларов.
Формат соревнования предусматривает четыре партии продолжительностью 8 минут с трехминутными перерывами. Победителем матча становится теннисист, выигравший три партии. Если же после четырех партий счет остается равным, назначается решающий гейм: в нем побеждает тот, кто первым берет два очка подряд.
Рублев (16-я ракетка мира) обыграл де Минаура (7) со счетом 13:12, 8:18, 16:12, 13:12. Теннисисты провели на корте 48 минут.
Благодаря победе Рублев обеспечил участие в полуфинале турнира. В пятницу он обыграл чеха Томаша Махача в первом туре группы A. Позднее в субботу россиянин проведет завершающую встречу группового этапа против француза Адриана Маннарино. В квартет B входят норвежец Каспер Рууд, аргентинец Франсиско Черундоло, француз Уго Умбер и бельгиец Давид Гоффен.
Полуфиналы и финал турнира состоятся 7 декабря.
Российская теннисистка Анастасия Потапова - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Источник рассказал о шансе на Олимпиаду для отказавшейся играть за Россию
Вчера, 12:38
 
ТеннисАндрей РублевСпортАдриан МаннариноАлекс де Минаур
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Рубин
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Арсенал
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Бавария
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Челси
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Барселона
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ренн
    5
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала