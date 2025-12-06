Рублев вышел в полуфинал выставочного турнира в Лондоне

https://ria.ru/20251206/tennis-2060343871.html
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл австралийца Алекса де Минаура во втором матче группового этапа гранд-финала серии выставочных турниров Ultimate Tennis Showdown (UTS) в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,8 млн долларов.
Формат соревнования предусматривает четыре партии продолжительностью 8 минут с трехминутными перерывами. Победителем матча становится теннисист, выигравший три партии. Если же после четырех партий счет остается равным, назначается решающий гейм: в нем побеждает тот, кто первым берет два очка подряд.
Рублев
(16-я ракетка мира) обыграл де Минаура
(7) со счетом 13:12, 8:18, 16:12, 13:12. Теннисисты провели на корте 48 минут.
Благодаря победе Рублев обеспечил участие в полуфинале турнира. В пятницу он обыграл чеха Томаша Махача в первом туре группы A. Позднее в субботу россиянин проведет завершающую встречу группового этапа против француза Адриана Маннарино
. В квартет B входят норвежец Каспер Рууд
, аргентинец Франсиско Черундоло
, француз Уго Умбер
и бельгиец Давид Гоффен
.
Полуфиналы и финал турнира состоятся 7 декабря.