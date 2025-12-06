Рейтинг@Mail.ru
Главного тренера "Адмирала" Тамбиева отстранили от работы - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
13:30 06.12.2025 (обновлено: 13:54 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/tambiev-2060299948.html
Главного тренера "Адмирала" Тамбиева отстранили от работы
Главного тренера "Адмирала" Тамбиева отстранили от работы - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Главного тренера "Адмирала" Тамбиева отстранили от работы
Главный тренер владивостокского "Адмирала" Леонид Тамбиев и старший тренер Андрей Банада отстранены от работы в связи с неудовлетворительными результатами... РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T13:30:00+03:00
2025-12-06T13:54:00+03:00
хоккей
спорт
леонид тамбиев
адмирал
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861461086_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_8ab1e3df2aa48d4a5a42eca4d3e36067.jpg
/20251205/zharovskiy-2060046049.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861461086_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_0180616b77981f0cabe5764f6dbbbfcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, леонид тамбиев, адмирал, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Леонид Тамбиев, Адмирал, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Главного тренера "Адмирала" Тамбиева отстранили от работы

Тренера "Адмирала" Тамбиева отстранили из-за неудовлетворительных результатов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛеонид Тамбиев
Леонид Тамбиев - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Леонид Тамбиев. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Главный тренер владивостокского "Адмирала" Леонид Тамбиев и старший тренер Андрей Банада отстранены от работы в связи с неудовлетворительными результатами команды, сообщается в Telegram-аккаунте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В субботу владивостокский "Адмирал" на своем льду проиграл ярославскому "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 1:3.
"Главный тренер "Адмирала" Леонид Тамбиев и старший тренер Андрей Банада отстранены от работы в связи с неудовлетворительными результатами команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильнур Гизатуллин", - говорится в заявлении.
Тамбиеву 55 лет. Он возглавил "Адмирал" в ноябре 2021 года. Лучшим результатом команды под руководством специалиста стал выход во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2022/23. В нынешнем регулярном чемпионате "Адмирал" с 28 очками в 32 матчах занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Адмирал" потерпел четыре поражения подряд.
Александр Жаровский - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Спронг, Жаровский и Окулов стали участниками Матча звезд КХЛ
Вчера, 12:55
 
ХоккейСпортЛеонид ТамбиевАдмиралКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Рубин
    2
    0
  • Футбол
    06.12 16:45
    Спартак Москва
    Динамо Москва
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Арсенал
    1
    0
  • Футбол
    06.12 18:00
    Манчестер Сити
    Сандерленд
  • Футбол
    06.12 17:30
    Штутгарт
    Бавария
  • Футбол
    06.12 18:00
    Борнмут
    Челси
  • Футбол
    06.12 18:00
    Тоттенхэм
    Брентфорд
  • Футбол
    06.12 19:30
    Зенит
    Акрон
  • Футбол
    06.12 20:30
    Бетис
    Барселона
  • Футбол
    06.12 23:05
    ПСЖ
    Ренн
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала