Главного тренера "Адмирала" Тамбиева отстранили от работы

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Главный тренер владивостокского "Адмирала" Леонид Тамбиев и старший тренер Андрей Банада отстранены от работы в связи с неудовлетворительными результатами команды, сообщается в Telegram-аккаунте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В субботу владивостокский "Адмирал" на своем льду проиграл ярославскому "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 1:3.
"Главный тренер "Адмирала" Леонид Тамбиев и старший тренер Андрей Банада отстранены от работы в связи с неудовлетворительными результатами команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильнур Гизатуллин", - говорится в заявлении.
Тамбиеву 55 лет. Он возглавил "Адмирал" в ноябре 2021 года. Лучшим результатом команды под руководством специалиста стал выход во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2022/23. В нынешнем регулярном чемпионате "Адмирал" с 28 очками в 32 матчах занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Адмирал" потерпел четыре поражения подряд.