Главного тренера "Адмирала" Тамбиева отстранили от работы

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Главный тренер владивостокского "Адмирала" Леонид Тамбиев и старший тренер Андрей Банада отстранены от работы в связи с неудовлетворительными результатами команды, сообщается в Telegram-аккаунте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Тамбиеву 55 лет. Он возглавил "Адмирал" в ноябре 2021 года. Лучшим результатом команды под руководством специалиста стал выход во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2022/23. В нынешнем регулярном чемпионате "Адмирал" с 28 очками в 32 матчах занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Адмирал" потерпел четыре поражения подряд.