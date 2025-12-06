Рейтинг@Mail.ru
Расселл стал лучшим в третьей практике заключительного этапа "Формулы-1"
Формула-1
 
14:53 06.12.2025 (обновлено: 16:36 06.12.2025)
Расселл стал лучшим в третьей практике заключительного этапа "Формулы-1"
Расселл стал лучшим в третьей практике заключительного этапа "Формулы-1"
Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл показал лучший результат в третьей сессии свободных заездов заключительного, 24-го этапа чемпионата... РИА Новости Спорт, 06.12.2025
авто
абу-даби
джордж расселл
ландо норрис
макларен
мерседес
формула-1
авто, абу-даби, джордж расселл, ландо норрис, макларен, мерседес
Авто, Абу-Даби, Джордж Расселл, Ландо Норрис, Макларен, Мерседес, Формула-1
© Фото : Пресс-служба команды "Мерседес"Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл
© Фото : Пресс-служба команды "Мерседес"
Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл . Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл показал лучший результат в третьей сессии свободных заездов заключительного, 24-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби.
Результат Расселла - 1 минута 23,334 секунды. Вторым стал британский пилот команды "Макларен" Ландо Норрис (отставание - 0,004 секунды), третье время показал действующий чемпион нидерландец Макс Ферстаппен (+0,124) из "Ред Булл". Австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри (+0,259) стал пятым.
Сессия прерывалась красными флагами. Болид Льюиса Хэмилтона из команды "Ферарри" развернуло и направило в стену. Машина британца получила повреждение переднего антикрыла и подвески.
Позднее в субботу состоится квалификация к итоговой гонке, которая запланирована на воскресенье.
На чемпионство в нынешнем сезоне "Формулы-1" претендуют три пилота: Норрис (408 очков в зачете пилотов), Ферстаппен (396) и Пиастри (392).
Льюис Хэмилтон - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Хэмилтон врезался в стену во время тренировки в Абу-Даби
14:20
 
