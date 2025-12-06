https://ria.ru/20251206/rassell-2060310817.html
Расселл стал лучшим в третьей практике заключительного этапа "Формулы-1"
Расселл стал лучшим в третьей практике заключительного этапа "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Расселл стал лучшим в третьей практике заключительного этапа "Формулы-1"
Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл показал лучший результат в третьей сессии свободных заездов заключительного, 24-го этапа чемпионата... РИА Новости Спорт, 06.12.2025
авто, абу-даби, джордж расселл, ландо норрис, макларен, мерседес
Авто, Абу-Даби, Джордж Расселл, Ландо Норрис, Макларен, Мерседес, Формула-1
