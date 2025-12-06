Источник рассказал о шансе на Олимпиаду для отказавшейся играть за Россию

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Бывшая российская теннисистка Анастасия Потапова может в виде исключения быть допущена до участия в матчах командного Кубка Билли Джин Кинг (экс-Кубка Федерации) за сборную Австрии и, соответственно, до Олимпийских игр, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Потапова, занимающая 51-ю строчку в мировом рейтинге, в четверг объявила, что со следующего года будет представлять Австрию. Согласно регламенту, теннисистка не может участвовать в Кубке Билли Джин Кинг в составе своей новой сборной, так как она выступала в этом турнире за команду России. Для участия в Олимпийских играх теннисисткам требуется дважды сыграть в Кубке Билли Джин Кинг в течение четырехлетнего цикла, в том числе один раз – в последний его год. Аналогичная схема действует для мужчин в отношении командного Кубка Дэвиса.
Как сообщил источник, в случаях, когда теннисист не подпадает под критерии участия в Кубке Дэвиса или Кубке Билли Джин Кинг, возможна процедура, по которой его допускают в виде исключения. Согласно этой процедуре, национальная теннисная федерация должна подать заявку в соответствующий международный орган, который принимает решение с учетом всех обстоятельств. Для участия в Олимпийских играх, помимо выполнения иных критериев, также потребуется одобрение смены гражданства со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).
Потапова трижды представляла Россию в матчах Кубка Билли Джин Кинг. В настоящее время российские сборные отстранены от выступления в командных теннисных турнирах.