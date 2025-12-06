Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о шансе на Олимпиаду для отказавшейся играть за Россию - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
12:38 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/potapova-2060292459.html
Источник рассказал о шансе на Олимпиаду для отказавшейся играть за Россию
Источник рассказал о шансе на Олимпиаду для отказавшейся играть за Россию - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Источник рассказал о шансе на Олимпиаду для отказавшейся играть за Россию
Бывшая российская теннисистка Анастасия Потапова может в виде исключения быть допущена до участия в матчах командного Кубка Билли Джин Кинг (экс-Кубка... РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T12:38:00+03:00
2025-12-06T12:38:00+03:00
теннис
анастасия потапова
международный олимпийский комитет (мок)
олимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880206406_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_8098e7addcadc999503197c452a59e48.jpg
/20251204/potapova-2059852511.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880206406_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_28a2bcac791fcb8bfb371ce4a8bd624a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
анастасия потапова, международный олимпийский комитет (мок), олимпийские игры
Теннис, Анастасия Потапова, Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийские игры
Источник рассказал о шансе на Олимпиаду для отказавшейся играть за Россию

РИА Новости: Потапова может быть в виде исключения допущена до Олимпиады

© Фото : Пресс-служба турнира в БирмингемеРоссийская теннисистка Анастасия Потапова
Российская теннисистка Анастасия Потапова - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : Пресс-служба турнира в Бирмингеме
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Бывшая российская теннисистка Анастасия Потапова может в виде исключения быть допущена до участия в матчах командного Кубка Билли Джин Кинг (экс-Кубка Федерации) за сборную Австрии и, соответственно, до Олимпийских игр, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Потапова, занимающая 51-ю строчку в мировом рейтинге, в четверг объявила, что со следующего года будет представлять Австрию. Согласно регламенту, теннисистка не может участвовать в Кубке Билли Джин Кинг в составе своей новой сборной, так как она выступала в этом турнире за команду России. Для участия в Олимпийских играх теннисисткам требуется дважды сыграть в Кубке Билли Джин Кинг в течение четырехлетнего цикла, в том числе один раз – в последний его год. Аналогичная схема действует для мужчин в отношении командного Кубка Дэвиса.
Теннисистка Анастасия Потапова - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Миллион долларов в юности": почему "вторая Шарапова" угнала на Запад
4 декабря, 17:50
Как сообщил источник, в случаях, когда теннисист не подпадает под критерии участия в Кубке Дэвиса или Кубке Билли Джин Кинг, возможна процедура, по которой его допускают в виде исключения. Согласно этой процедуре, национальная теннисная федерация должна подать заявку в соответствующий международный орган, который принимает решение с учетом всех обстоятельств. Для участия в Олимпийских играх, помимо выполнения иных критериев, также потребуется одобрение смены гражданства со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).
Потапова трижды представляла Россию в матчах Кубка Билли Джин Кинг. В настоящее время российские сборные отстранены от выступления в командных теннисных турнирах.
 
ТеннисАнастасия ПотаповаМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Рубин
    2
    0
  • Футбол
    06.12 16:45
    Спартак Москва
    Динамо Москва
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Арсенал
    1
    0
  • Футбол
    06.12 18:00
    Манчестер Сити
    Сандерленд
  • Футбол
    06.12 17:30
    Штутгарт
    Бавария
  • Футбол
    06.12 18:00
    Борнмут
    Челси
  • Футбол
    06.12 18:00
    Тоттенхэм
    Брентфорд
  • Футбол
    06.12 19:30
    Зенит
    Акрон
  • Футбол
    06.12 20:30
    Бетис
    Барселона
  • Футбол
    06.12 23:05
    ПСЖ
    Ренн
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала