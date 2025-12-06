Источник рассказал о шансе на Олимпиаду для отказавшейся играть за Россию

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Бывшая российская теннисистка Анастасия Потапова может в виде исключения быть допущена до участия в матчах командного Кубка Билли Джин Кинг (экс-Кубка Федерации) за сборную Австрии и, соответственно, до Олимпийских игр, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.