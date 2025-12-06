Матыцин высказался в пользу участия россиян в Олимпиаде-2026

«

"Нельзя из-за дискриминационных решений отдельных людей и отдельных организаций останавливать развитие нашей национальной системы спорта. А часть этой работы - участие в международных проектах и в международных соревнованиях. Важно понимать приоритеты. А наши приоритеты - это национальная система спорта, ее укрепление и развитие. Сохранение традиций, ведение дипломатической и юридической работы, взаимодействие с международными федерациями по отстаиванию интересов наших спортсменов", - сказал Матыцин, отвечая на вопрос о том, стоит ли россиянам участвовать в зимних Играх при условии жестких критериев отбора.