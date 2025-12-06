https://ria.ru/20251206/matytsin-2060337914.html
Матыцин высказался в пользу участия россиян в Олимпиаде-2026
Матыцин высказался в пользу участия россиян в Олимпиаде-2026 - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Матыцин высказался в пользу участия россиян в Олимпиаде-2026
Председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы, бывший министр спорта РФ Олег Матыцин заявил РИА Новости, что, несмотря на дискриминационные... РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T19:15:00+03:00
2025-12-06T19:15:00+03:00
2025-12-06T19:15:00+03:00
спорт
олег матыцин
аделия петросян
пётр гуменник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924583229_0:193:2986:1872_1920x0_80_0_0_fe23524ff5c33a622ef20000a468d927.jpg
/20251205/lyzhnitsa-2060168812.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924583229_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_52f5d1c13c3d5c68d9de1e6527c1bafa.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, олег матыцин, аделия петросян, пётр гуменник
Спорт, Олег Матыцин, Аделия Петросян, Пётр Гуменник
Матыцин высказался в пользу участия россиян в Олимпиаде-2026
Матыцин заявил, что россиянам не стоит отказываться от участия в Олимпиаде-2026
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы, бывший министр спорта РФ Олег Матыцин заявил РИА Новости, что, несмотря на дискриминационные решения отдельных международных организаций в отношении отечественных атлетов, не стоит отказываться от участия в зимних Олимпийских играх 2026 года.
В настоящее время квалификационный отбор к Олимпиаде-2026 прошли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.
«
"Нельзя из-за дискриминационных решений отдельных людей и отдельных организаций останавливать развитие нашей национальной системы спорта. А часть этой работы - участие в международных проектах и в международных соревнованиях. Важно понимать приоритеты. А наши приоритеты - это национальная система спорта, ее укрепление и развитие. Сохранение традиций, ведение дипломатической и юридической работы, взаимодействие с международными федерациями по отстаиванию интересов наших спортсменов", - сказал Матыцин, отвечая на вопрос о том, стоит ли россиянам участвовать в зимних Играх при условии жестких критериев отбора.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.