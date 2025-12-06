Рейтинг@Mail.ru
Матыцин высказался в пользу участия россиян в Олимпиаде-2026
19:15 06.12.2025
Матыцин высказался в пользу участия россиян в Олимпиаде-2026
Матыцин высказался в пользу участия россиян в Олимпиаде-2026

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОлег Матыцин
Олег Матыцин - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы, бывший министр спорта РФ Олег Матыцин заявил РИА Новости, что, несмотря на дискриминационные решения отдельных международных организаций в отношении отечественных атлетов, не стоит отказываться от участия в зимних Олимпийских играх 2026 года.
В настоящее время квалификационный отбор к Олимпиаде-2026 прошли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.
"Нельзя из-за дискриминационных решений отдельных людей и отдельных организаций останавливать развитие нашей национальной системы спорта. А часть этой работы - участие в международных проектах и в международных соревнованиях. Важно понимать приоритеты. А наши приоритеты - это национальная система спорта, ее укрепление и развитие. Сохранение традиций, ведение дипломатической и юридической работы, взаимодействие с международными федерациями по отстаиванию интересов наших спортсменов", - сказал Матыцин, отвечая на вопрос о том, стоит ли россиянам участвовать в зимних Играх при условии жестких критериев отбора.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Линн Сван - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Шведская лыжница передумала бойкотировать Олимпиаду
Спорт Олег Матыцин Аделия Петросян Пётр Гуменник
 
