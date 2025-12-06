Рейтинг@Mail.ru
Малинин обновил мировой рекорд по баллам за произвольную программу
Фигурное катание
 
14:55 06.12.2025
Малинин обновил мировой рекорд по баллам за произвольную программу
Малинин обновил мировой рекорд по баллам за произвольную программу - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Малинин обновил мировой рекорд по баллам за произвольную программу
Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец с русскими корнями Илья Малинин обновил мировой рекорд по баллам за произвольную программу. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
фигурное катание
спорт
илья малинин
сша
международный союз конькобежцев (isu)
сша
Новости
спорт, илья малинин, сша, международный союз конькобежцев (isu)
Фигурное катание, Спорт, Илья Малинин, США, Международный союз конькобежцев (ISU)
Малинин обновил мировой рекорд по баллам за произвольную программу

Фигурист Малинин обновил мировой рекорд по баллам за произвольную программу

© Фото : Пресс-служба Ассоциации фигурного катания СШААмериканский фигурист Илья Малинин
Американский фигурист Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : Пресс-служба Ассоциации фигурного катания США
Американский фигурист Илья Малинин. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец с русскими корнями Илья Малинин обновил мировой рекорд по баллам за произвольную программу.
Малинин по итогам произвольной программы, в которой выполнил семь четверных прыжков, набрал 238,24 балла. Американец обновил мировой рекорд, который он установил в ноябре 2025 года (228,97).
Малинину 21 год, он является двукратным чемпионом мира, двукратным победителем Финала серии Гран-при. Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять Узбекистан, с 1998 года проживают в США.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Мэдисон Чок и Эван Бейтс (США) во время выступления в Турине - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Чок и Бейтс заняли первое место в Финале серии Гран-при в Нагое
12:51
 
Фигурное катаниеСпортИлья МалининСШАМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
