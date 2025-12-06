МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец с русскими корнями Илья Малинин обновил мировой рекорд по баллам за произвольную программу.
Малинин по итогам произвольной программы, в которой выполнил семь четверных прыжков, набрал 238,24 балла. Американец обновил мировой рекорд, который он установил в ноябре 2025 года (228,97).
Малинину 21 год, он является двукратным чемпионом мира, двукратным победителем Финала серии Гран-при. Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять Узбекистан, с 1998 года проживают в США.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.