Победительница девяти турниров WTA уйдет из спорта в 2026 году

"Я обожаю теннис. Я обожаю дисциплину, рутину, тяжелый труд. Соревновательный дух и адреналин питают мою душу. Но, как и всему в жизни, этому приходит конец. В следующем году исполнится 20 лет моей карьеры профессионального теннисиста в туре. Я никогда не ожидала, что буду выступать так долго, но последние несколько лет стали для меня самыми счастливыми на корте, и они просто не давали мне остановиться. Тем не менее я уже приняла решение. 2026 год станет моим последним годом в туре", - написала Кырстя в Instagram.