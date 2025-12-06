Рейтинг@Mail.ru
Победительница девяти турниров WTA уйдет из спорта в 2026 году
Теннис
 
12:53 06.12.2025
Победительница девяти турниров WTA уйдет из спорта в 2026 году
Победительница девяти турниров WTA уйдет из спорта в 2026 году - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Победительница девяти турниров WTA уйдет из спорта в 2026 году
Румынская теннисистка Сорана Кырстя заявила, что завершит игровую карьеру после сезона 2026 года. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
теннис
сорана кырстя
женская теннисная ассоциация (wta)
/20251001/monfis-2045565234.html
Теннис, Сорана Кырстя, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Теннис, Сорана Кырстя, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Победительница девяти турниров WTA уйдет из спорта в 2026 году

Победительница девяти турниров WTA Кырстя завершит карьеру после сезона-2026

© Фото : Пресс-служба WTAРумынская теннисистка Сорана Кырстя
Румынская теннисистка Сорана Кырстя - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : Пресс-служба WTA
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Румынская теннисистка Сорана Кырстя заявила, что завершит игровую карьеру после сезона 2026 года.
"Я обожаю теннис. Я обожаю дисциплину, рутину, тяжелый труд. Соревновательный дух и адреналин питают мою душу. Но, как и всему в жизни, этому приходит конец. В следующем году исполнится 20 лет моей карьеры профессионального теннисиста в туре. Я никогда не ожидала, что буду выступать так долго, но последние несколько лет стали для меня самыми счастливыми на корте, и они просто не давали мне остановиться. Тем не менее я уже приняла решение. 2026 год станет моим последним годом в туре", - написала Кырстя в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Я обожаю теннис и чувствую себя невероятно везучей и благодарной за все, что он мне дал и чему научил. Этот спорт позволил четырехлетней девочке, впервые взявшей ракетку в руки, прожить свою мечту. Прекрасную мечту, ради которой все жертвы были более чем оправданы. Я с нетерпением жду встречи со всеми моими фанатами, друзьями и близкими у корта для последнего танца по всему миру. Спасибо тебе, теннис, я навсегда останусь в долгу", - добавила спортсменка.
Кырсте 35 лет. Она является победительницей девяти турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) (из них три в одиночном разряде). Сезон-2025 румынская спортсменка завершила на 43-й строчке рейтинга WTA, ее наивысшей позицией является 21-е место в августе 2013 года. На парном Уимблдонском турнире 2025 года Кырстя дошла до четвертьфинала.
 
