Клебо выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Тронхейме
Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо одержал победу в скиатлоне на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме (Норвегия). РИА Новости Спорт, 06.12.2025
лыжные гонки
спорт
норвегия
тронхейм
Лыжные гонки, Спорт, Норвегия, Тронхейм
