Рейтинг@Mail.ru
Клебо выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Тронхейме - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
14:17 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/klebo-2060305548.html
Клебо выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Тронхейме
Клебо выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Тронхейме - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Клебо выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Тронхейме
Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо одержал победу в скиатлоне на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме (Норвегия). РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T14:17:00+03:00
2025-12-06T14:17:00+03:00
лыжные гонки
спорт
норвегия
тронхейм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909336750_0:42:1066:641_1920x0_80_0_0_f2cb74af7035df8bda645499ceab25cb.png
/20251205/lyzhnitsa-2060168812.html
норвегия
тронхейм
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909336750_0:0:1066:800_1920x0_80_0_0_b38201d4e3dd531fc1ab6acb0c1e53b6.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, норвегия, тронхейм
Лыжные гонки, Спорт, Норвегия, Тронхейм
Клебо выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Тронхейме

Норвежец Клебо выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Тронхейме

© Фото : Пресс-служба FISЛыжник Йоханнес Клебо
Лыжник Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : Пресс-служба FIS
Лыжник Йоханнес Клебо. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо одержал победу в скиатлоне на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме (Норвегия).
Клебо преодолел дистанцию в 20 км за 43 минуты 49,4 секунды. Второе место занял его соотечественник Харальд Амундсен (отставание - 0,7 секунды). Третьим также стал норвежец Эмиль Иверсен (+0,9).
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. В пресс-службе FIS сообщили РИА Новости, что федерация признает решение CAS и предлагает российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
Линн Сван - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Шведская лыжница передумала бойкотировать Олимпиаду
Вчера, 17:33
 
Лыжные гонкиСпортНорвегияТронхейм
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Рубин
    2
    0
  • Футбол
    06.12 16:45
    Спартак Москва
    Динамо Москва
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Арсенал
    1
    0
  • Футбол
    06.12 18:00
    Манчестер Сити
    Сандерленд
  • Футбол
    06.12 17:30
    Штутгарт
    Бавария
  • Футбол
    06.12 18:00
    Борнмут
    Челси
  • Футбол
    06.12 18:00
    Тоттенхэм
    Брентфорд
  • Футбол
    06.12 19:30
    Зенит
    Акрон
  • Футбол
    06.12 20:30
    Бетис
    Барселона
  • Футбол
    06.12 23:05
    ПСЖ
    Ренн
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала