Бывший гонщик NASCAR умер в 39 лет

"NASCAR глубоко скорбит в связи с кончиной бывшего гонщика NASCAR Майкла Аннетта. Майкл был уважаемым соперником, решимость, профессионализм и позитивный дух которого ощущались всеми. На протяжении всей карьеры он представлял наш спорт с честью и страстью настоящего гонщика. NASCAR выражает соболезнования семье и многочисленным друзьям Майкла", - отмечается в заявлении.

Аннетт принял участие в 436 гонках различных дивизионов NASCAR. В серии NASCAR Xfinity он дебютировал в 2008 году и провел 321 гонку. В 2019 году Аннетт одержал единственную победу в карьере, выиграв открывшую сезон гонку на Международной гоночной трассе Дайтоны. Также он выступал в NASCAR Cup Series с 2014 по 2016 год.