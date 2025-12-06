https://ria.ru/20251206/gonschik-2060347937.html
Бывший гонщик NASCAR умер в 39 лет
Бывший гонщик NASCAR умер в 39 лет - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Бывший гонщик NASCAR умер в 39 лет
Бывший гонщик NASCAR американец Майкл Аннетт умер в возрасте 39 лет, сообщается на сайте гоночной серии. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Бывший гонщик NASCAR умер в 39 лет
Бывший гонщик NASCAR американец Майкл Аннетт скончался в возрасте 39 лет
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Бывший гонщик NASCAR американец Майкл Аннетт умер в возрасте 39 лет, сообщается
на сайте гоночной серии.
Причина смерти не раскрывается.
"NASCAR глубоко скорбит в связи с кончиной бывшего гонщика NASCAR Майкла Аннетта. Майкл был уважаемым соперником, решимость, профессионализм и позитивный дух которого ощущались всеми. На протяжении всей карьеры он представлял наш спорт с честью и страстью настоящего гонщика. NASCAR выражает соболезнования семье и многочисленным друзьям Майкла", - отмечается в заявлении.
Аннетт принял участие в 436 гонках различных дивизионов NASCAR. В серии NASCAR Xfinity он дебютировал в 2008 году и провел 321 гонку. В 2019 году Аннетт одержал единственную победу в карьере, выиграв открывшую сезон гонку на Международной гоночной трассе Дайтоны. Также он выступал в NASCAR Cup Series с 2014 по 2016 год.
Серия NASCAR Xfinity является вторым по уровню дивизионом американской гоночной серии сток-каров NASCAR и уступает только NASCAR Cup Series.