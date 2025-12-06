https://ria.ru/20251206/filippov-2060278217.html
Отобравшийся на Игры российский ски-альпинист не получил лицензию на сезон
Отобравшийся на Игры российский ски-альпинист не получил лицензию на сезон
Отобравшийся на ОИ-2026 ски-альпинист Филиппов пока не получил лицензию на сезон
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российский ски-альпинист Никита Филиппов, отобравшийся на Олимпиаду 2026 года в Милане, отсутствует в списке атлетов на сайте Международной федерации ски-альпинизма, имеющих право выступать под эгидой ISMF.
В настоящее время 23-летний россиянин также не получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), ранее подтвердившего участие в Играх фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника.
Лицензии ISMF на данный получили только четыре ски-альпиниста из России. Это Андрей Федоров, Александр Антонов, Даниил Слушкин и Ирина Рачинская.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В начале июня Филиппов стал первым россиянином, прошедшим отбор на Олимпийские игры.