Рейтинг@Mail.ru
Отобравшийся на Игры российский ски-альпинист не получил лицензию на сезон - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/filippov-2060278217.html
Отобравшийся на Игры российский ски-альпинист не получил лицензию на сезон
Отобравшийся на Игры российский ски-альпинист не получил лицензию на сезон - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Отобравшийся на Игры российский ски-альпинист не получил лицензию на сезон
Российский ски-альпинист Никита Филиппов, отобравшийся на Олимпиаду 2026 года в Милане, отсутствует в списке атлетов на сайте Международной федерации... РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T10:54:00+03:00
2025-12-06T10:54:00+03:00
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020348577_0:256:960:796_1920x0_80_0_0_dc41007ffbd968f8dfaea90d08276c1e.jpg
https://ria.ru/20251204/klebo-2059797051.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020348577_0:95:960:815_1920x0_80_0_0_88967ffaa197dd952b2aa5601835faf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
Отобравшийся на Игры российский ски-альпинист не получил лицензию на сезон

Отобравшийся на ОИ-2026 ски-альпинист Филиппов пока не получил лицензию на сезон

© Фото : Telegram-канал Никиты ФилипповаРоссийский ски-альпинист Никита Филиппов
Российский ски-альпинист Никита Филиппов - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : Telegram-канал Никиты Филиппова
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российский ски-альпинист Никита Филиппов, отобравшийся на Олимпиаду 2026 года в Милане, отсутствует в списке атлетов на сайте Международной федерации ски-альпинизма, имеющих право выступать под эгидой ISMF.
В настоящее время 23-летний россиянин также не получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), ранее подтвердившего участие в Играх фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника.
Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Клебо заявил, что не намерен бойкотировать Олимпиаду-2026 из-за россиян
4 декабря, 15:45
Лицензии ISMF на данный получили только четыре ски-альпиниста из России. Это Андрей Федоров, Александр Антонов, Даниил Слушкин и Ирина Рачинская.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В начале июня Филиппов стал первым россиянином, прошедшим отбор на Олимпийские игры.
 
Международный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Рубин
    2
    0
  • Футбол
    06.12 16:45
    Спартак Москва
    Динамо Москва
  • Футбол
    Перерыв
    Астон Вилла
    Арсенал
    1
    0
  • Футбол
    06.12 18:00
    Манчестер Сити
    Сандерленд
  • Футбол
    06.12 17:30
    Штутгарт
    Бавария
  • Футбол
    06.12 18:00
    Борнмут
    Челси
  • Футбол
    06.12 18:00
    Тоттенхэм
    Брентфорд
  • Футбол
    06.12 19:30
    Зенит
    Акрон
  • Футбол
    06.12 20:30
    Бетис
    Барселона
  • Футбол
    06.12 23:05
    ПСЖ
    Ренн
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала