Фигуристы Кадырова и Миронов взяли паузу в карьере, сообщила Москвина

Кадырова и Миронов выступают в паре с минувшего сезона. В чемпионате России, прошедшем в декабре 2024 года, они заняли шестое место. Ранее фигуристы выступали с другими партнерами. В паре с Иваном Бальченко Кадырова становилась бронзовой медалисткой московского этапа Гран-при ISU сезона-2021/2022. Миронов - неоднократный призер юниорских этапов Гран-при ISU, а также серебряный медалист юношеской Олимпиады-2020 в паре с Дианой Мухаметзяновой.