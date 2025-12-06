Рейтинг@Mail.ru
Фигуристы Кадырова и Миронов взяли паузу в карьере, сообщила Москвина
Фигурное катание
 
16:07 06.12.2025
Фигуристы Кадырова и Миронов взяли паузу в карьере, сообщила Москвина
Фигуристы Кадырова и Миронов взяли паузу в карьере, сообщила Москвина
Фигуристы Кадырова и Миронов взяли паузу в карьере, сообщила Москвина

Тамара Москвина
Тамара Москвина. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Влад Жуков, Андрей Симоненко. Спортивная пара Ясмина Кадырова и Илья Миронов взяла паузу в соревновательной деятельности, сообщила РИА Новости тренер фигуристов Тамара Москвина.
По итогам прошлого сезона Кадырова и Миронов вошли в списочный состав основной сборной России. Однако в текущем сезоне фигуристы еще не выступали на турнирах, а также пропустили контрольные прокаты сборной.
"Пока у них перерыв в соревновательной деятельности, - сказала Москвина. - В нынешнем сезоне, скорее всего, не будут выступать".
Кадырова и Миронов выступают в паре с минувшего сезона. В чемпионате России, прошедшем в декабре 2024 года, они заняли шестое место. Ранее фигуристы выступали с другими партнерами. В паре с Иваном Бальченко Кадырова становилась бронзовой медалисткой московского этапа Гран-при ISU сезона-2021/2022. Миронов - неоднократный призер юниорских этапов Гран-при ISU, а также серебряный медалист юношеской Олимпиады-2020 в паре с Дианой Мухаметзяновой.
Александра Игнатова - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Трусова могла бы подготовиться к Олимпиаде 2030 года, считает Тарасова
5 декабря, 14:00
 
Фигурное катание
 
