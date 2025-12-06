https://ria.ru/20251206/figuristy-2060320250.html
Фигуристы Кадырова и Миронов взяли паузу в карьере, сообщила Москвина
Фигуристы Кадырова и Миронов взяли паузу в карьере, сообщила Москвина
Фигуристы Кадырова и Миронов взяли паузу в карьере, сообщила Москвина
Спортивная пара Ясмина Кадырова и Илья Миронов взяла паузу в соревновательной деятельности, сообщила РИА Новости тренер фигуристов Тамара Москвина.
Фигуристы Кадырова и Миронов взяли паузу в карьере, сообщила Москвина
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Влад Жуков, Андрей Симоненко. Спортивная пара Ясмина Кадырова и Илья Миронов взяла паузу в соревновательной деятельности, сообщила РИА Новости тренер фигуристов Тамара Москвина.
По итогам прошлого сезона Кадырова
и Миронов вошли в списочный состав основной сборной России
. Однако в текущем сезоне фигуристы еще не выступали на турнирах, а также пропустили контрольные прокаты сборной.
"Пока у них перерыв в соревновательной деятельности, - сказала Москвина
. - В нынешнем сезоне, скорее всего, не будут выступать".
Кадырова и Миронов выступают в паре с минувшего сезона. В чемпионате России, прошедшем в декабре 2024 года, они заняли шестое место. Ранее фигуристы выступали с другими партнерами. В паре с Иваном Бальченко Кадырова становилась бронзовой медалисткой московского этапа Гран-при ISU сезона-2021/2022. Миронов - неоднократный призер юниорских этапов Гран-при ISU, а также серебряный медалист юношеской Олимпиады-2020 в паре с Дианой Мухаметзяновой.