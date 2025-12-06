Рейтинг@Mail.ru
Алиса Лю выиграла Финал Гран-при в Японии
Фигурное катание
Фигурное катание
 
06.12.2025
Алиса Лю выиграла Финал Гран-при в Японии
Алиса Лю выиграла Финал Гран-при в Японии - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Алиса Лю выиграла Финал Гран-при в Японии
Американская фигуристка Алиса Лю одержала победу в Финале международной серии Гран-при в Нагое (Япония). РИА Новости Спорт, 06.12.2025
фигурное катание
спорт
нагоя
международный союз конькобежцев (isu)
япония
Алиса Лю выиграла Финал Гран-при в Японии

Американская фигуристка Алиса Лю выиграла Финал Гран-при в Нагое

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Американская фигуристка Алиса Лю одержала победу в Финале международной серии Гран-при в Нагое (Япония).
По итогам произвольной программы Лю получила 146,70 балла и по сумме двух прокатов набрала 222,49 балла. Второй стала японка Ами Накаи (73,91+146,98; 220,89). Третье место заняла ее соотечественница Каори Сакамото (69,40+149,40; 218,80).
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.
