Алиса Лю выиграла Финал Гран-при в Японии
Алиса Лю выиграла Финал Гран-при в Японии - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Алиса Лю выиграла Финал Гран-при в Японии
Американская фигуристка Алиса Лю одержала победу в Финале международной серии Гран-при в Нагое (Япония).
фигурное катание
спорт
нагоя
международный союз конькобежцев (isu)
япония
нагоя
япония
Алиса Лю выиграла Финал Гран-при в Японии
Американская фигуристка Алиса Лю выиграла Финал Гран-при в Нагое