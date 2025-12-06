Ферстаппен выиграл квалификацию к решающей гонке сезона "Формулы-1"

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации к гонке на последнем, 24-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби.
Ферстаппен проехал свой лучший круг за 1 минуту 22,207 секунды. Второе время показал британский пилот "Макларена" Ландо Норрис (отставание - 0,201 секунды), третье - его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри (+0,230). Все три гонщика претендуют на чемпионство: Норрис лидирует в зачете пилотов (408 очков), Ферстаппен идет вторым (396), Пиастри (392) - третьим.
Также в первой десятке финишировали: 4. Джордж Расселл ("Мерседес", +0,438), 5. Шарль Леклер ("Феррари", +0,523), 6. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин", +0,695), 7. Габриэль Бортолето ("Кик Заубер", +0,697), 8. Эстебан Окон ("Хаас", +0,706), 9. Исак Хаджар (Racing Bulls, +0,865), 10. Юки Цунода ("Ред Булл", без времени в третьем сегменте).
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выступающий за "Феррари", не преодолел барьер первого сегмента, показав 16-е время. Он стал первым гонщиком в истории итальянской команды, которому не удалось выйти во второй сегмент на трех этапах подряд.
Финальная гонка чемпионата 2025 года состоится в воскресенье и начнется в 16:00 мск.