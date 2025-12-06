Рейтинг@Mail.ru
Ферстаппен выиграл квалификацию к решающей гонке сезона "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Формула-1
 
18:07 06.12.2025 (обновлено: 18:27 06.12.2025)
Ферстаппен выиграл квалификацию к решающей гонке сезона "Формулы-1"
Ферстаппен выиграл квалификацию к решающей гонке сезона "Формулы-1"
Нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации к гонке на последнем, 24-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
абу-даби
спорт, абу-даби, макс ферстаппен, ландо норрис, оскар пиастри, макларен
Формула-1, Спорт, Абу-Даби, Макс Ферстаппен, Ландо Норрис, Оскар Пиастри, Макларен
Ферстаппен выиграл квалификацию к решающей гонке сезона "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл квалификацию к последней гонке сезона "Формулы-1"

© Фото : Пресс-служба команды "Ред Булл Рейсинг"Пилот "Ред Булл Рейсинг" Макс Ферстаппен
Пилот Ред Булл Рейсинг Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : Пресс-служба команды "Ред Булл Рейсинг"
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации к гонке на последнем, 24-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби.
Ферстаппен проехал свой лучший круг за 1 минуту 22,207 секунды. Второе время показал британский пилот "Макларена" Ландо Норрис (отставание - 0,201 секунды), третье - его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри (+0,230). Все три гонщика претендуют на чемпионство: Норрис лидирует в зачете пилотов (408 очков), Ферстаппен идет вторым (396), Пиастри (392) - третьим.
Также в первой десятке финишировали: 4. Джордж Расселл ("Мерседес", +0,438), 5. Шарль Леклер ("Феррари", +0,523), 6. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин", +0,695), 7. Габриэль Бортолето ("Кик Заубер", +0,697), 8. Эстебан Окон ("Хаас", +0,706), 9. Исак Хаджар (Racing Bulls, +0,865), 10. Юки Цунода ("Ред Булл", без времени в третьем сегменте).
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выступающий за "Феррари", не преодолел барьер первого сегмента, показав 16-е время. Он стал первым гонщиком в истории итальянской команды, которому не удалось выйти во второй сегмент на трех этапах подряд.
Финальная гонка чемпионата 2025 года состоится в воскресенье и начнется в 16:00 мск.
Льюис Хэмилтон - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Хэмилтон врезался в стену во время тренировки в Абу-Даби
Вчера, 14:20
 
Формула-1СпортАбу-ДабиМакс ФерстаппенЛандо НоррисОскар ПиастриМакларен
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
