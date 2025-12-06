Рейтинг@Mail.ru
Хэмилтон врезался в стену во время тренировки в Абу-Даби
Формула-1
 
14:20 06.12.2025 (обновлено: 15:26 06.12.2025)
Хэмилтон врезался в стену во время тренировки в Абу-Даби
© Фото : соцсети "Феррари"Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Льюис Хэмилтон. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Британский пилот Льюис Хэмилтон из команды "Ферарри" врезался в стену во время третьей сессии свободных заездов заключительного, 24-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби.
Сессия была остановлена красными флагами. Болид Хэмилтона развернуло и направило в стену. По радио пилот сообщил, что он в порядке. Болид британца получил повреждение переднего антикрыла и подвески.
Гонка Гран-при Абу-Даби пройдет в воскресенье.
 
