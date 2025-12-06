https://ria.ru/20251206/f1-2060306316.html
Хэмилтон врезался в стену во время тренировки в Абу-Даби
Британский пилот Льюис Хэмилтон из команды "Ферарри" врезался в стену во время третьей сессии свободных заездов заключительного, 24-го этапа чемпионата... РИА Новости Спорт, 06.12.2025
