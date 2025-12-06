https://ria.ru/20251206/dzyuba-2060354521.html
"Удаление абсурдное": Дзюба не согласился с Семаком
"Удаление абсурдное": Дзюба не согласился с Семаком - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
"Удаление абсурдное": Дзюба не согласился с Семаком
Капитан тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба назвал абсурдным удаление защитника Йонуца Неделчару в матче 18-го тура чемпионата России по футболу против... РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T22:56:00+03:00
2025-12-06T22:56:00+03:00
2025-12-06T23:43:00+03:00
футбол
спорт
артём дзюба
сергей семак
зенит
акрон (тольятти)
педро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973485881_72:33:976:542_1920x0_80_0_0_0e56318424ed85afb47357ade2d5c1b0.jpg
/20251206/zenit-2060349114.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973485881_13:0:1080:800_1920x0_80_0_0_f8914cb28d8d654ba7c9e10fd7982440.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, артём дзюба, сергей семак, зенит, акрон (тольятти), педро
Футбол, Спорт, Артём Дзюба, Сергей Семак, Зенит, Акрон (Тольятти), Педро
"Удаление абсурдное": Дзюба не согласился с Семаком
Дзюба назвал абсурдным удаление Неделчару в матче с "Зенитом"