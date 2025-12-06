Рейтинг@Mail.ru
"Удаление абсурдное": Дзюба не согласился с Семаком
22:56 06.12.2025 (обновлено: 23:43 06.12.2025)
"Удаление абсурдное": Дзюба не согласился с Семаком
"Удаление абсурдное": Дзюба не согласился с Семаком
Капитан тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба назвал абсурдным удаление защитника Йонуца Неделчару в матче 18-го тура чемпионата России по футболу против... РИА Новости Спорт, 06.12.2025
спорт, артём дзюба, сергей семак, зенит, акрон (тольятти), педро
"Удаление абсурдное": Дзюба не согласился с Семаком

Дзюба назвал абсурдным удаление Неделчару в матче с "Зенитом"

Артем Дзюба
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Капитан тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба назвал абсурдным удаление защитника Йонуца Неделчару в матче 18-го тура чемпионата России по футболу против петербургского "Зенита".
"Зенит" в субботу обыграл "Акрон" со счетом 2:0. Неделчару получил прямую красную карточку на 14-й минуте за удар локтем в лицо форварду "Зенита" Педро.
«
"Удаление абсурдное. Маленького роста человек подлезает, локоть даже согнул", - заявил Дзюба журналистам.
На замечание о том, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что нарушение имело место быть, Дзюба ответил: "Ну это понятно!"
Футбол. РПЛ. Зенит (Санкт-Петербург) - Акрон (Тольятти) - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Дебютный гол Жерсона в РПЛ помог "Зениту" обыграть "Акрон"
