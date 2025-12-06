Рейтинг@Mail.ru
Российские дзюдоисты завоевали три медали на турнире Большого шлема в Токио
Единоборства
 
14:05 06.12.2025
Российские дзюдоисты завоевали три медали на турнире Большого шлема в Токио
Российские дзюдоисты завоевали три медали на турнире Большого шлема в Токио - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Российские дзюдоисты завоевали три медали на турнире Большого шлема в Токио
Российские дзюдоисты завоевали две бронзовые и одну золотую медаль в первый день турнира Большого шлема, который проходит в Токио. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
единоборства
спорт
инал тасоев
токио
Токио
Единоборства, Спорт, Инал Тасоев, Токио
Российские дзюдоисты завоевали три медали на турнире Большого шлема в Токио

Российские дзюдоисты завоевали золото и две бронзы на турнире Большого шлема

Дзюдо
Дзюдо - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дзюдо. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские дзюдоисты завоевали две бронзовые и одну золотую медаль в первый день турнира Большого шлема, который проходит в Токио.
В схватке за третье место в весовой категории до 100 кг россиянин Матвей Каниковский одержал победу над представителем Израиля Иосифом Симиным, который до 2022 года выступал за Россию.
В весовой категории свыше 100 кг бронзовым призером стал Инал Тасоев, который в схватке за третье место одержал победу над представителем Южной Кореи Ким Мин Чжоном.
Золотую медаль в наивысшей весовой категории завоевал россиянин Валерий Ендовицкий, который в финале оказался сильнее японца Хьега Ота.
Турнир Большого шлема в Токио завершится 7 декабря. Российские дзюдоисты выступают под своим флагом и гимном. 27 ноября исполком Международной федерации дзюдо (IJF) проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.
ЕдиноборстваСпортИнал ТасоевТокио
 
