Российские дзюдоисты завоевали три медали на турнире Большого шлема в Токио
Российские дзюдоисты завоевали три медали на турнире Большого шлема в Токио - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Российские дзюдоисты завоевали три медали на турнире Большого шлема в Токио
Российские дзюдоисты завоевали две бронзовые и одну золотую медаль в первый день турнира Большого шлема, который проходит в Токио. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T14:05:00+03:00
2025-12-06T14:05:00+03:00
2025-12-06T14:05:00+03:00
