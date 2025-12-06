https://ria.ru/20251206/dinamo-2060338045.html
В "Динамо" заявили, что решение по Гусеву будет принято до конца года
В "Динамо" заявили, что решение по Гусеву будет принято до конца года - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
В "Динамо" заявили, что решение по Гусеву будет принято до конца года
Решение о будущем исполняющего обязанности главного тренера московского "Динамо" Ролана Гусева будет принято до конца 2025 года, заявил председатель совета... РИА Новости Спорт, 06.12.2025
футбол
спорт
ролан гусев
александр ивлев
валерий карпин
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Решение о будущем исполняющего обязанности главного тренера московского "Динамо" Ролана Гусева будет принято до конца 2025 года, заявил председатель совета директоров столичного футбольного клуба Александр Ивлев.
Валерий Карпин 17 ноября объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. Исполняющим обязанности был назначен Гусев. Впоследствии член совета директоров и глава консультативного совета клуба Сергей Степашин дал слово офицера футболистам, что оставит специалиста на посту главного тренера, если коллектив под его руководством выиграет оставшиеся матчи до зимней паузы. С Гусевым команда выиграла одну встречу из четырех.
"Решение (по Гусеву) будет приниматься после того, как закончится эта часть сезона, до конца года", - сказал журналистам Ивлев, не став отвечать на вопрос о том, хочет ли он сам, чтобы Гусев остался.
Также Ивлев сообщил, что перед стартом игры встретился с генеральным директором "Спартака" Сергеем Некрасовым. "Сергея Некрасова я знаю много лет. Это была дружеская встреча, мы говорили не про футбол", - добавил он.
"Динамо", набрав 21 очко, занимает десятое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Следующий матч команда проведет после зимней паузы.