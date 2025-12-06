"Динамо" обыграло "Кузбасс" в Чемпионата России по хоккею с мясом

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над кемеровским "Кузбассом" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Роман Дарковский (5-я минута), Арсений Козлов (20), Егор Ахманаев (21), Дмитрий Ширяев (48) и Никита Иванов (88). У "Кузбасса" отличился Янис Бефус (67).