"Динамо" обыграло "Кузбасс" в Чемпионата России по хоккею с мясом
Московское "Динамо" одержало победу над кемеровским "Кузбассом" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T15:38:00+03:00
2025-12-06T15:38:00+03:00
2025-12-06T15:38:00+03:00
спорт
чемпионат россии по хоккею с мячом
хоккей с мячом
спорт, чемпионат россии по хоккею с мячом, хоккей с мячом
Спорт, Чемпионат России по хоккею с мячом, Хоккей с мячом
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над кемеровским "Кузбассом" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Роман Дарковский (5-я минута), Арсений Козлов (20), Егор Ахманаев (21), Дмитрий Ширяев (48) и Никита Иванов (88). У "Кузбасса" отличился Янис Бефус (67).
Московский клуб, набравший 21 очко, вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата России
, "Кузбасс" (13) идет на четвертой строчке.
Результаты других встреч:
"Волга
" (Ульяновск) - "СКА-Нефтяник
" (Хабаровск) - 7:10;
"Водник
" (Архангельск) - "Сибсельмаш
" (Новосибирск) - 10:3;
"Динамо" (Казань) - "Енисей" (Красноярск) - 3:4.