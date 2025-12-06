Рейтинг@Mail.ru
Диггинс победила в скиатлоне на этапе Кубка мира в Тронхейме
Лыжные гонки
 
17:04 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/diggins-2060326724.html
Диггинс победила в скиатлоне на этапе Кубка мира в Тронхейме
Диггинс победила в скиатлоне на этапе Кубка мира в Тронхейме - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Диггинс победила в скиатлоне на этапе Кубка мира в Тронхейме
Американка Джессика Диггинс одержала победу в скиатлоне на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме (Норвегия). РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T17:04:00+03:00
2025-12-06T17:04:00+03:00
лыжные гонки
спорт
тронхейм
норвегия
джессика диггинс
спорт, тронхейм, норвегия, джессика диггинс
Лыжные гонки, Спорт, Тронхейм, Норвегия, Джессика Диггинс
Диггинс победила в скиатлоне на этапе Кубка мира в Тронхейме

Американка Диггинс одержала победу в скиатлоне на этапе Кубка мира в Тронхейме

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДжессика Диггинс
Джессика Диггинс - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Джессика Диггинс. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Американка Джессика Диггинс одержала победу в скиатлоне на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме (Норвегия).
Диггинс преодолела дистанцию 20 км за 50 минут 29,5 секунды. Второй стала норвежка Хейди Венг (отставание - 1 секунда), третьей - представительница Швеции Эбба Андерссон (+2,3).
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус.
Лыжник Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Клебо выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Тронхейме
Вчера, 14:17
 
Лыжные гонкиСпортТронхеймНорвегияДжессика Диггинс
 
