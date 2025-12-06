https://ria.ru/20251206/diggins-2060326724.html
Диггинс победила в скиатлоне на этапе Кубка мира в Тронхейме
Диггинс победила в скиатлоне на этапе Кубка мира в Тронхейме - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Диггинс победила в скиатлоне на этапе Кубка мира в Тронхейме
Американка Джессика Диггинс одержала победу в скиатлоне на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме (Норвегия). РИА Новости Спорт, 06.12.2025
