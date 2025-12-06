https://ria.ru/20251206/borodachev-2060294332.html
Бородачев выиграл серебро на этапе Кубка мира по фехтованию в Фукуоке
Бородачев выиграл серебро на этапе Кубка мира по фехтованию в Фукуоке - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Бородачев выиграл серебро на этапе Кубка мира по фехтованию в Фукуоке
Российский рапирист Кирилл Бородачев взял серебро на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходит в Фукуоке (Япония). РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Рапирист Бородачев стал серебряным призером этапа Кубка мира по фехтованию
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российский рапирист Кирилл Бородачев взял серебро на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходит в Фукуоке (Япония).
В финале 25-летний Бородачев (11-й номер посева) уступил представителю Гонконга Райану Чою (1) со счетом 9:15.
Россиянин является серебряным призером Олимпийских игр в Токио в командной рапире, серебряным призером чемпионата мира 2025 года в Тбилиси, а также бронзовым призером чемпионата Европы 2025 года в Генуе.
Этап Кубка мира в Фукуоке завершится 7 декабря. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.