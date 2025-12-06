Бородачев выиграл серебро на этапе Кубка мира по фехтованию в Фукуоке

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российский рапирист Кирилл Бородачев взял серебро на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходит в Фукуоке (Япония).

В финале 25-летний Бородачев (11-й номер посева) уступил представителю Гонконга Райану Чою (1) со счетом 9:15.

Россиянин является серебряным призером Олимпийских игр в Токио в командной рапире, серебряным призером чемпионата мира 2025 года в Тбилиси, а также бронзовым призером чемпионата Европы 2025 года в Генуе.