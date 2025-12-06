Опетайя защитил титул чемпиона IBF в первом тяжелом весе

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Австралиец Джей Опетайя победил немца турецкого происхождения Хусейна Чинкару и защитил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе.

Опетайе 30 лет. На его счету 29 побед (23 - нокаутом) и ни одного поражения. Чинкаре 40 лет, он потерпел первое поражение на профессиональном ринге после 23 побед (19 - нокаутом).