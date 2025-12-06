Рейтинг@Mail.ru
Команда Бажина и Метели победила в эстафете на Кубке Содружества
Биатлон
 
14:22 06.12.2025 (обновлено: 15:27 06.12.2025)
Команда Бажина и Метели победила в эстафете на Кубке Содружества
Команда Бажина и Метели победила в эстафете на Кубке Содружества
Кирилл Бажин, Александр Корнев, Анастасия Гришина и Виктория Метеля, представляющие команду "Российская Федерация 1", одержали победу в смешанной эстафете на... РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Команда Бажина и Метели победила в эстафете на Кубке Содружества

Бажин, Корнев, Гришина и Метеля выиграли смешанную эстафету на Кубке Содружества

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Кирилл Бажин, Александр Корнев, Анастасия Гришина и Виктория Метеля, представляющие команду "Российская Федерация 1", одержали победу в смешанной эстафете на этапе Кубка Содружества, который прошел в Ханты-Мансийске.
Биатлонисты преодолели дистанцию с восемью огневыми рубежами за 1 час 7 минут 30,4 секунды, использовав шесть дополнительных патронов.
Второе место заняли участники команды "Российская Федерация 3" Александр Логинов, Леонид Кульгускин, Наталия Шевченко и Виктория Сливко (отставание - 46,4 секунды, три дополнительных патрона). Третьими стали Савелий Коновалов, Михаил Стребко, Ирина Казакевич и Анастасия Шевченко из "Российской Федерации 4" (+1.48,0; семь дополнительных патронов, два штрафных круга).
Второй этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске завершился 6 декабря.
Метеля победила в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске
