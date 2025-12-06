https://ria.ru/20251206/biatlon-2060306442.html
Команда Бажина и Метели победила в эстафете на Кубке Содружества
Команда Бажина и Метели победила в эстафете на Кубке Содружества - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Команда Бажина и Метели победила в эстафете на Кубке Содружества
Кирилл Бажин, Александр Корнев, Анастасия Гришина и Виктория Метеля, представляющие команду "Российская Федерация 1", одержали победу в смешанной эстафете на... РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T14:22:00+03:00
2025-12-06T14:22:00+03:00
2025-12-06T15:27:00+03:00
биатлон
ханты-мансийск
анастасия гришина
спорт
александр логинов (биатлонист)
виктория сливко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853987936_0:120:3101:1864_1920x0_80_0_0_91bb7c6d8a4f0cf84a95f40970f486b6.jpg
/20251205/biatlon-2059979145.html
ханты-мансийск
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853987936_56:0:2785:2047_1920x0_80_0_0_3621da9d4c899f0399c576cb8bafe949.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийск, анастасия гришина, спорт, александр логинов (биатлонист), виктория сливко
Биатлон, Ханты-Мансийск, Анастасия Гришина, Спорт, Александр Логинов (биатлонист), Виктория Сливко
Команда Бажина и Метели победила в эстафете на Кубке Содружества
Бажин, Корнев, Гришина и Метеля выиграли смешанную эстафету на Кубке Содружества