Баскетболисты МБА-МАИ разгромили "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
14:01 06.12.2025
Баскетболисты МБА-МАИ разгромили "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты МБА-МАИ разгромили "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Баскетболисты МБА-МАИ разгромили "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ
Красноярский "Енисей" на своем паркете разгромно уступил столичному клубу МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Баскетболисты МБА-МАИ разгромили "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты МБА-МАИ разгромили "Енисей" в матче чемпионата Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Красноярский "Енисей" на своем паркете разгромно уступил столичному клубу МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.
Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась со счетом 93:61 (30:26, 17:17, 20:11, 26:7) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрал Вячеслав Зайцев (16), также дабл-дабл в активе Андрея Зубкова (15 очков, 10 подборов). У красноярского клуба самым результативным стал Данило Тасич (13 очков).
Единая Лига ВТБ
06 декабря 2025 • начало в 12:00
Завершен
Енисей
61 : 93
МБА
Клуб МБА-МАИ вышел на пятое место в таблице, имея в своем активе 8 побед в 13 матчах. "Енисей" (5 побед, 8 поражений) располагается на восьмой строчке.
