https://ria.ru/20251206/basketbol-2060303591.html
Баскетболисты МБА-МАИ разгромили "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты МБА-МАИ разгромили "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Баскетболисты МБА-МАИ разгромили "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ
Красноярский "Енисей" на своем паркете разгромно уступил столичному клубу МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T14:01:00+03:00
2025-12-06T14:01:00+03:00
2025-12-06T14:01:00+03:00
баскетбол
спорт
вячеслав зайцев (баскетбол)
енисей
единая лига втб
мба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047385826_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a26aede174bcf30ea748e94bed15beed.jpg
/20251205/tsska-2060227667.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047385826_101:0:1238:853_1920x0_80_0_0_52131edbb05fdb37bb7fef4e3e3c862f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, вячеслав зайцев (баскетбол), енисей, единая лига втб, мба
Баскетбол, Спорт, Вячеслав Зайцев (баскетбол), Енисей, Единая Лига ВТБ, МБА
Баскетболисты МБА-МАИ разгромили "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты МБА-МАИ разгромили "Енисей" в матче чемпионата Единой лиги ВТБ