Ардашев выиграл спринт классикой на втором этапе Кубка России

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лыжник Сергей Ардашев стал победителем спринта классическим стилем на втором этапе Кубка России, который проходит в Тюмени.

У женщин первой финишировала Анастасия Фалеева, показавшая результат 4 минуты 4,1 секунды. Второй стала Алена Баранова (+0,9), третьей - Екатерина Евтягина (+1,1).

В воскресенье в Тюмени пройдут гонки на 20 км классическим стилем у женщин и мужчин.