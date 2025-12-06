Рейтинг@Mail.ru
Ардашев выиграл спринт классикой на втором этапе Кубка России
Лыжные гонки
 
12:50 06.12.2025
Ардашев выиграл спринт классикой на втором этапе Кубка России
Ардашев выиграл спринт классикой на втором этапе Кубка России
Лыжник Сергей Ардашев стал победителем спринта классическим стилем на втором этапе Кубка России, который проходит в Тюмени.
лыжные гонки
сергей ардашев
александр терентьев
савелий коростелев
2025
1920
1920
true
сергей ардашев, александр терентьев, савелий коростелев
Лыжные гонки, Сергей Ардашев, Александр Терентьев, Савелий Коростелев
Ардашев выиграл спринт классикой на втором этапе Кубка России

Лыжник Ардашев выиграл спринт классическим стилем на втором этапе Кубка России

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лыжник Сергей Ардашев стал победителем спринта классическим стилем на втором этапе Кубка России, который проходит в Тюмени.
Ардашев преодолел дистанцию за 3 минуты 28,1 секунды. Второе место занял Александр Терентьев (отставание - 0,6 секунды), замкнул тройку Савелий Коростелев (+0,84).
У женщин первой финишировала Анастасия Фалеева, показавшая результат 4 минуты 4,1 секунды. Второй стала Алена Баранова (+0,9), третьей - Екатерина Евтягина (+1,1).
В воскресенье в Тюмени пройдут гонки на 20 км классическим стилем у женщин и мужчин.
 
