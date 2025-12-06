https://ria.ru/20251206/ardashev-2060294604.html
Ардашев выиграл спринт классикой на втором этапе Кубка России
Ардашев выиграл спринт классикой на втором этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Ардашев выиграл спринт классикой на втором этапе Кубка России
Лыжник Сергей Ардашев стал победителем спринта классическим стилем на втором этапе Кубка России, который проходит в Тюмени.
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лыжник Сергей Ардашев стал победителем спринта классическим стилем на втором этапе Кубка России, который проходит в Тюмени.
Ардашев преодолел дистанцию за 3 минуты 28,1 секунды. Второе место занял Александр Терентьев (отставание - 0,6 секунды), замкнул тройку Савелий Коростелев (+0,84).
У женщин первой финишировала Анастасия Фалеева, показавшая результат 4 минуты 4,1 секунды. Второй стала Алена Баранова (+0,9), третьей - Екатерина Евтягина (+1,1).
В воскресенье в Тюмени пройдут гонки на 20 км классическим стилем у женщин и мужчин.