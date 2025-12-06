Рейтинг@Mail.ru
"Ростов" продлил контракт с Альбой - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:08 06.12.2025 (обновлено: 19:26 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/alba-2060336798.html
"Ростов" продлил контракт с Альбой
"Ростов" продлил контракт с Альбой - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
"Ростов" продлил контракт с Альбой
"Ростов" продлил контракт с главным тренером испанцем Джонатаном Альбой, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T19:08:00+03:00
2025-12-06T19:26:00+03:00
футбол
спорт
ростов
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042860474_0:0:1450:816_1920x0_80_0_0_097cb978d17080c97c9bd662b70eed07.jpg
/20251206/futbol-2060319712.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042860474_5:0:1357:1014_1920x0_80_0_0_d0201df7dd69d5a208f721b29485bc86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ростов, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Ростов, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Ростов" продлил контракт с Альбой

Футбольный клуб "Ростов" продлил контракт с главным тренером Альбой

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Рубин" (Казань) - "Ростов" (Ростов-на-Дону)
Футбол. РПЛ. Рубин (Казань) - Ростов (Ростов-на-Дону) - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Ростов" продлил контракт с главным тренером испанцем Джонатаном Альбой, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Срок нового соглашения не называется.
«
"Джонатан Альба продлил контракт с "Ростовом". Об этом команде сообщил губернатор Ростовской области Юрий Борисович Слюсарь сразу после матча. Поздравляем Джонатана и желаем побед у руля нашей команды!" - говорится в заявлении.
В субботу "Ростов" одержал домашнюю победу над казанским "Рубином" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0. Южане с 21 очком занимают 11-е место в таблице чемпионата. Также клуб продолжает участие в пути регионов Кубка России, где сыграет с махачкалинским "Динамо" во втором четвертьфинальном этапе.
Альбе 44 года. С января 2018 года он входил в штаб Валерия Карпина в "Ростове", а в феврале 2025-го занял должность главного тренера команды. Также с июля 2021 года он является членом тренерского штаба Карпина в сборной России. Под руководством Альбы "Ростов" провел 42 матча во всех турнирах, в которых одержал 13 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 19 поражений.
Футбол. РПЛ. Ростов (Ростов-на-Дону) - Рубин (Казань) - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Ростов" обыграл "Рубин" в матче РПЛ
Вчера, 16:04
 
ФутболСпортРостовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Рубин
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Арсенал
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Бавария
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Челси
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Барселона
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ренн
    5
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала