"Ростов" продлил контракт с Альбой
"Ростов" продлил контракт с главным тренером испанцем Джонатаном Альбой, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T19:08:00+03:00
2025-12-06T19:08:00+03:00
2025-12-06T19:26:00+03:00
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Ростов" продлил контракт с главным тренером испанцем Джонатаном Альбой, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Срок нового соглашения не называется.
"Джонатан Альба продлил контракт с "Ростовом". Об этом команде сообщил губернатор Ростовской области Юрий Борисович Слюсарь сразу после матча. Поздравляем Джонатана и желаем побед у руля нашей команды!" - говорится в заявлении.
В субботу "Ростов" одержал домашнюю победу над казанским "Рубином" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0. Южане с 21 очком занимают 11-е место в таблице чемпионата. Также клуб продолжает участие в пути регионов Кубка России, где сыграет с махачкалинским "Динамо" во втором четвертьфинальном этапе.
Альбе 44 года. С января 2018 года он входил в штаб Валерия Карпина в "Ростове", а в феврале 2025-го занял должность главного тренера команды. Также с июля 2021 года он является членом тренерского штаба Карпина в сборной России. Под руководством Альбы "Ростов" провел 42 матча во всех турнирах, в которых одержал 13 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 19 поражений.