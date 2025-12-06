"Ростов" продлил контракт с Альбой

"Джонатан Альба продлил контракт с "Ростовом". Об этом команде сообщил губернатор Ростовской области Юрий Борисович Слюсарь сразу после матча. Поздравляем Джонатана и желаем побед у руля нашей команды!" - говорится в заявлении.

В субботу "Ростов" одержал домашнюю победу над казанским "Рубином" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0. Южане с 21 очком занимают 11-е место в таблице чемпионата. Также клуб продолжает участие в пути регионов Кубка России, где сыграет с махачкалинским "Динамо" во втором четвертьфинальном этапе.

Альбе 44 года. С января 2018 года он входил в штаб Валерия Карпина в "Ростове", а в феврале 2025-го занял должность главного тренера команды. Также с июля 2021 года он является членом тренерского штаба Карпина в сборной России. Под руководством Альбы "Ростов" провел 42 матча во всех турнирах, в которых одержал 13 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 19 поражений.