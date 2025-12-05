Рейтинг@Mail.ru
Загитова шокировала откровенным видом: чемпионка опять взбесила людей
Фигурное катание
Фигурное катание
 
20:55 05.12.2025
Загитова шокировала откровенным видом: чемпионка опять взбесила людей
Загитова шокировала откровенным видом: чемпионка опять взбесила людей
Загитова шокировала откровенным видом: чемпионка опять взбесила людей
Алина Загитова все глубже уходит в моду и все дальше — от фигурного катания. РИА Новости Спорт рассказывает, почему олимпийская чемпионка дорвалась до
фигурное катание
спорт
алина загитова
николай картозия
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Фигурное катание, Алина Загитова, Николай Картозия
Фигурное катание, Спорт, Алина Загитова, Николай Картозия

Загитова шокировала откровенным видом: чемпионка опять взбесила людей

Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Читать в
Дзен
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Алина Загитова все глубже уходит в моду и все дальше — от фигурного катания. РИА Новости Спорт рассказывает, почему олимпийская чемпионка дорвалась до фэшн-экстрима и эпатажа.

Чулки, трико, бюстгальтер

Очередной модный эксперимент от Загитовой пришелся на вручение премии журнала "Мнение редакции* может не совпадать". Алина вышла в свет в экстремально короткой юбке-шортах с чулками-трико, а под коротким жакетом оставила только кружевной бюстгальтер. За тем, что происходит с ее волосами, уследить невозможно в принципе: за последний год их несколько раз стригли, наращивали и окрашивали в разные цвета. В этот раз Алина отрезала геометричную челку. Когда-то подобный образ на черных гладких волосах называли шлемом, и ввела его в моду 100 лет назад американская актриса Луиза Брукс.
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Алина Загитова
Вообще кажется, что в последнее время Загитову действительно занимают только вопросы стиля. Все остальное ей предлагают по инерции, а она соглашается на автопилоте. Даже влоги с соревнований интересны ей в первую очередь как показ мод. Сегодня Алина строгая училка, завтра легкая чика, потом элегантная первая леди. Правда, игра в иные альтер эго ограничивается выбором шубки и обуви на день, потому что лексический запас у всех ролей примерно один и тот же. Ну и отлично — надо сохранять индивидуальность!
Пока неизвестно, кто теперь отвечает за ее луки — недавно она поменяла стилиста и больше не работает с Dasha Prada, которая сотрудничала с ней около года. Но что-то определенно изменилось в сторону еще большей откровенности и меньшей самоиронии. Еще под фотографиями со своими образами Загитова теперь указывает бренды со ссылками на магазины (это чтобы журналистам было легче искать стоимость вещей — спасибо, Алина!)

Раскоряка цыпленка табака

Стиль Загитовой на вечеринке журнала — это такая игра без правил, но на самом деле по правилам. Яркие губы обязательно с голыми глазами, как завещают визажисты, чтобы не переборщить с акцентами. Провокация с длиной, чтобы подчеркнуть великолепные ноги. Прическа как парик в театре — такую вытерпит только лицо с очень правильными чертами. Ну и позы а-ля сломанная кукла на фотографиях (бабушки на лавочке назвали бы это раскорякой или цыпленком табака, но мы не бабушки). Такие нарочитые позы, призванные казаться естественными, можно увидеть только у моделей в коммерческих съемках модных журналов. В реальной жизни никто не будет садиться в таком виде на корточки и тем более широко расставлять ноги.
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Алина Загитова
Поскольку критические комментарии под постами в ее соцсетях долго не живут, сложно оценить, нравится ли болельщикам новая Алина. Всем не угодишь. Когда-то Алина с горечью реагировала на критические комментарии, они ее ранили. А сейчас как будто сама ищет острые пики и намеренно хочет эпатировать публику. Возможно, наставник Николай Картозия дал ей совет "беси"? Рабочий способ заставить всех писать и говорить о себе.
При этом Загитова обладает исключительной природной красотой, так что как бы она ни экспериментировала со стилем, стрижками и макияжем, все равно останется красавицей. А если кому-то не нравится белье напоказ или густая челка, закрывающая брови, — так это только их проблемы. В конце концов, модники не зря изобрели слово "стиль". Характеристика "стильно" никак не связана с красотой, а чаще вообще смеется над ней. Красиво — для слабаков. Странно, дико, вызывающе — то что надо.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Валиевой нашли постановщика: кто будет менять гениальную фигуристку?
28 ноября, 20:10

Адепты красной балерины

Есть социально-культурное явление IT-girls: так называют девушек, задающих тренды и вызывающих у других желание быть на них похожими. Масштаб личности IT-девушки измеряется числом подписчиков в социальных сетях и их лояльностью. Иногда ими становятся поп-звезды, иконы спорта, киноактрисы. Но есть и просто девушки с неопределенным спектром интересов и занятий, известные тем, что миллионы людей в интернете приходят поставить лайк под их фотографией.
Стать IT-girl, пожалуй, самая тщеславная мотивация из всех возможных. Вряд ли это свойственно Алине.
Фигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Мужчины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Порвет ли американца? Гуменник уничтожил конкурентов на Гран-при
23 ноября, 17:44
Хочется верить, что она просто играет в топ-модель и светскую львицу.
Парадокс в том, что светский мир не спешит принимать львицу Алину в свои холодные глянцевые объятия. Несмотря на все ее титулы, красоту, худобу, модные эксперименты и очевидные попытки выглядеть для них своей. Telegram-аккаунт журнала "Мнение редакции", рассказывая о мероприятии, не упомянул даже о присутствии там Загитовой, не говоря уже о публикации ее фото. Там свои герои и героини.
При этом миру фигурного катания, от которого Алина словно стремится абстрагироваться, она по-прежнему нужна и интересна. Когда главный редактор журнала Алеко устроил голосование на выбор лучшего женского образа на вечеринке, как думаете, кто прибежал в комментарии голосовать за Загитову? Правильно, активисты ее фан-группы. Люди, узнавшие и полюбившие Алину, когда она еще не носила бренды и не была сломанной куклой. Их вряд ли кто-то об этом просил. Им никто за это не платит. Да и это голосование на канале Алеко ничего не решает — так, банальный инструмент стимулировать активность. Однако же этим людям до сих пор важно, чтобы красная балерина всегда и во всем была лучшей.
Так что подумай, Алина, правда ли тебе нужен этот глянец. Там такую искреннюю любовь и поддержку не найти.
Алексей Горшков, Василиса Кагановская и Максим Некрасов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"Как-то импортненько": как француз нашел нашим фигуристам русский стиль
21 ноября, 13:20
 
Фигурное катаниеСпортАлина ЗагитоваНиколай Картозия
 
Матч-центр
 
