Загитова шокировала откровенным видом: чемпионка опять взбесила людей

Алина Загитова все глубже уходит в моду и все дальше — от фигурного катания. РИА Новости Спорт рассказывает, почему олимпийская чемпионка дорвалась до фэшн-экстрима и эпатажа.

Чулки, трико, бюстгальтер

Очередной модный эксперимент от Загитовой пришелся на вручение премии журнала "Мнение редакции* может не совпадать". Алина вышла в свет в экстремально короткой юбке-шортах с чулками-трико, а под коротким жакетом оставила только кружевной бюстгальтер. За тем, что происходит с ее волосами, уследить невозможно в принципе: за последний год их несколько раз стригли, наращивали и окрашивали в разные цвета. В этот раз Алина отрезала геометричную челку. Когда-то подобный образ на черных гладких волосах называли шлемом, и ввела его в моду 100 лет назад американская актриса Луиза Брукс.

© Соцсети Алины Загитовой Алина Загитова © Соцсети Алины Загитовой Алина Загитова

Вообще кажется, что в последнее время Загитову действительно занимают только вопросы стиля. Все остальное ей предлагают по инерции, а она соглашается на автопилоте. Даже влоги с соревнований интересны ей в первую очередь как показ мод. Сегодня Алина строгая училка, завтра легкая чика, потом элегантная первая леди. Правда, игра в иные альтер эго ограничивается выбором шубки и обуви на день, потому что лексический запас у всех ролей примерно один и тот же. Ну и отлично — надо сохранять индивидуальность!

Пока неизвестно, кто теперь отвечает за ее луки — недавно она поменяла стилиста и больше не работает с Dasha Prada, которая сотрудничала с ней около года. Но что-то определенно изменилось в сторону еще большей откровенности и меньшей самоиронии. Еще под фотографиями со своими образами Загитова теперь указывает бренды со ссылками на магазины (это чтобы журналистам было легче искать стоимость вещей — спасибо, Алина!)

Раскоряка цыпленка табака

Стиль Загитовой на вечеринке журнала — это такая игра без правил, но на самом деле по правилам. Яркие губы обязательно с голыми глазами, как завещают визажисты, чтобы не переборщить с акцентами. Провокация с длиной, чтобы подчеркнуть великолепные ноги. Прическа как парик в театре — такую вытерпит только лицо с очень правильными чертами. Ну и позы а-ля сломанная кукла на фотографиях (бабушки на лавочке назвали бы это раскорякой или цыпленком табака, но мы не бабушки). Такие нарочитые позы, призванные казаться естественными, можно увидеть только у моделей в коммерческих съемках модных журналов. В реальной жизни никто не будет садиться в таком виде на корточки и тем более широко расставлять ноги.

© Соцсети Алины Загитовой Алина Загитова © Соцсети Алины Загитовой Алина Загитова

Поскольку критические комментарии под постами в ее соцсетях долго не живут, сложно оценить, нравится ли болельщикам новая Алина. Всем не угодишь. Когда-то Алина с горечью реагировала на критические комментарии, они ее ранили. А сейчас как будто сама ищет острые пики и намеренно хочет эпатировать публику. Возможно, наставник Николай Картозия дал ей совет "беси"? Рабочий способ заставить всех писать и говорить о себе.

При этом Загитова обладает исключительной природной красотой, так что как бы она ни экспериментировала со стилем, стрижками и макияжем, все равно останется красавицей. А если кому-то не нравится белье напоказ или густая челка, закрывающая брови, — так это только их проблемы. В конце концов, модники не зря изобрели слово "стиль". Характеристика "стильно" никак не связана с красотой, а чаще вообще смеется над ней. Красиво — для слабаков. Странно, дико, вызывающе — то что надо.

Адепты красной балерины

Есть социально-культурное явление IT-girls: так называют девушек, задающих тренды и вызывающих у других желание быть на них похожими. Масштаб личности IT-девушки измеряется числом подписчиков в социальных сетях и их лояльностью. Иногда ими становятся поп-звезды, иконы спорта, киноактрисы. Но есть и просто девушки с неопределенным спектром интересов и занятий, известные тем, что миллионы людей в интернете приходят поставить лайк под их фотографией.

Стать IT-girl, пожалуй, самая тщеславная мотивация из всех возможных. Вряд ли это свойственно Алине.

Хочется верить, что она просто играет в топ-модель и светскую львицу.

Парадокс в том, что светский мир не спешит принимать львицу Алину в свои холодные глянцевые объятия. Несмотря на все ее титулы, красоту, худобу, модные эксперименты и очевидные попытки выглядеть для них своей. Telegram-аккаунт журнала "Мнение редакции", рассказывая о мероприятии, не упомянул даже о присутствии там Загитовой, не говоря уже о публикации ее фото. Там свои герои и героини.

При этом миру фигурного катания, от которого Алина словно стремится абстрагироваться, она по-прежнему нужна и интересна. Когда главный редактор журнала Алеко устроил голосование на выбор лучшего женского образа на вечеринке, как думаете, кто прибежал в комментарии голосовать за Загитову? Правильно, активисты ее фан-группы. Люди, узнавшие и полюбившие Алину, когда она еще не носила бренды и не была сломанной куклой. Их вряд ли кто-то об этом просил. Им никто за это не платит. Да и это голосование на канале Алеко ничего не решает — так, банальный инструмент стимулировать активность. Однако же этим людям до сих пор важно, чтобы красная балерина всегда и во всем была лучшей.