Валуев сравнил инцидент с бойцом Исмаиловым с делом Долиной
Валуев сравнил инцидент с бойцом Исмаиловым с делом Долиной - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Валуев сравнил инцидент с бойцом Исмаиловым с делом Долиной
Бывший чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с РИА Новости сравнил инцидент с бойцом смешанных единоборств (ММА) Зауром Исмаиловым у... РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T19:27:00+03:00
2025-12-05T19:27:00+03:00
2025-12-05T20:49:00+03:00
Валуев сравнил инцидент с бойцом Исмаиловым с делом Долиной
Валуев сравнил инцидент с бойцом Исмаиловым у памятника МЧС с делом Долиной
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с РИА Новости сравнил инцидент с бойцом смешанных единоборств (ММА) Зауром Исмаиловым у памятника ветеранам МЧС с делом певицы Ларисы Долиной и отметил, что именно общественная реакция привела к возбуждению уголовного дела.
Ранее Исмаилов опубликовал в Instagram* видео "спарринга" с памятником ветеранам МЧС в Москве. На нем боец ММА имитирует серию ударов руками и ногами по статуе ребенка в сквере Дмитрия Михайлика. Столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела об осквернении памятника.
"На то оно и общество, чтобы реагировать на подобные вещи. Возьмем хотя бы последнюю реакцию на "дело Долиной".
И в этом случае его благодаря общественной реакции уже привлекли", - сказал Валуев.
.
* принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская