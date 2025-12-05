Рейтинг@Mail.ru
Валуев сравнил инцидент с бойцом Исмаиловым с делом Долиной - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
19:27 05.12.2025 (обновлено: 20:49 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/valuev-2060202449.html
Валуев сравнил инцидент с бойцом Исмаиловым с делом Долиной
Валуев сравнил инцидент с бойцом Исмаиловым с делом Долиной - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Валуев сравнил инцидент с бойцом Исмаиловым с делом Долиной
Бывший чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с РИА Новости сравнил инцидент с бойцом смешанных единоборств (ММА) Зауром Исмаиловым у... РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T19:27:00+03:00
2025-12-05T20:49:00+03:00
единоборства
николай валуев
лариса долина
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981534234_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_b6559d2086c750dce3ba0397149d11c8.jpg
/20251205/zhurova-2060127529.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981534234_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0dd1e1225a9b697dc6a6f4eb32ee56d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
николай валуев, лариса долина, спорт
Единоборства, Николай Валуев, Лариса Долина, Спорт
Валуев сравнил инцидент с бойцом Исмаиловым с делом Долиной

Валуев сравнил инцидент с бойцом Исмаиловым у памятника МЧС с делом Долиной

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНиколай Валуев
Николай Валуев - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Николай Валуев. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с РИА Новости сравнил инцидент с бойцом смешанных единоборств (ММА) Зауром Исмаиловым у памятника ветеранам МЧС с делом певицы Ларисы Долиной и отметил, что именно общественная реакция привела к возбуждению уголовного дела.
Ранее Исмаилов опубликовал в Instagram* видео "спарринга" с памятником ветеранам МЧС в Москве. На нем боец ММА имитирует серию ударов руками и ногами по статуе ребенка в сквере Дмитрия Михайлика. Столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела об осквернении памятника.
"На то оно и общество, чтобы реагировать на подобные вещи. Возьмем хотя бы последнюю реакцию на "дело Долиной". И в этом случае его благодаря общественной реакции уже привлекли", - сказал Валуев.
* принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Журова попросила проверить психологическое состояние бойца Исмаилова
16:16
 
ЕдиноборстваНиколай ВалуевЛариса ДолинаСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Ак Барс
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Северсталь
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Спартак Москва
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Оренбург
    1
    0
  • Хоккей
    Пенальти
    Шанхайские Драконы
    Торпедо НН
    3
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Нефтехимик
    Металлург Мг
    2
    1
  • Футбол
    Перерыв
    Брест
    Монако
    1
    0
  • Футбол
    05.12 23:00
    Лилль
    Марсель
  • Футбол
    05.12 23:15
    Бенфика
    Спортинг
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала