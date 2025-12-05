Валуев сравнил инцидент с бойцом Исмаиловым с делом Долиной

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с РИА Новости сравнил инцидент с бойцом смешанных единоборств (ММА) Зауром Исмаиловым у памятника ветеранам МЧС с делом певицы Ларисы Долиной и отметил, что именно общественная реакция привела к возбуждению уголовного дела.

Ранее Исмаилов опубликовал в Instagram* видео "спарринга" с памятником ветеранам МЧС в Москве. На нем боец ММА имитирует серию ударов руками и ногами по статуе ребенка в сквере Дмитрия Михайлика. Столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела об осквернении памятника.

"На то оно и общество, чтобы реагировать на подобные вещи. Возьмем хотя бы последнюю реакцию на "дело Долиной ". И в этом случае его благодаря общественной реакции уже привлекли", - сказал Валуев