Ян и Двалишвили сделали вес перед боем
Единоборства
 
21:51 05.12.2025
Ян и Двалишвили сделали вес перед боем
Ян и Двалишвили сделали вес перед боем
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Петр Ян и грузин Мераб Двалишвили сделали вес перед титульным поединком Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). РИА Новости Спорт, 05.12.2025
/20251205/petr-yan-dvalishvili-ufc-323-smotret-onlayn-2059365353.html
Ян и Двалишвили сделали вес перед боем

Ян и Двалишвили уложились в вес перед боем за титул на UFC 323

© UFC RussiaПетр Ян и Мераб Двалишвили
Петр Ян и Мераб Двалишвили - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© UFC Russia
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (MMA) Петр Ян и грузин Мераб Двалишвили сделали вес перед титульным поединком Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Поединок возглавит турнир UFC 323, который пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 7 декабря. Бойцы встречались в марте 2023 года, тогда Двалишвили одержал победу единогласным решением судей.
Ян показал вес 61,23 кг. Двалишвили с аналогичным результатом также уложился в лимит легчайшей весовой категории (до 61,3 кг).
На счету 32-летнего Яна 19 побед и пять поражений в ММА. Последний бой россиянина состоялся в июле на турнире UFC on ABC 9. Тогда он одолел американца Маркуса Макги единогласным судейским решением. Боец победил в трех последних поединках. Ян является бывшим обладателем чемпионского пояса в легчайшем весе.
В активе 34-летнего грузина 21 победа и четыре поражения. 5 октября Двалишвили на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном раздельным судейским решением и защитил звание чемпиона легчайшего дивизиона организации.
Никакой пощады! Это последний шанс Петра Яна лишить грузина золота UFC
