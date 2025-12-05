Ян и Двалишвили сделали вес перед боем

На счету 32-летнего Яна 19 побед и пять поражений в ММА. Последний бой россиянина состоялся в июле на турнире UFC on ABC 9. Тогда он одолел американца Маркуса Макги единогласным судейским решением. Боец победил в трех последних поединках. Ян является бывшим обладателем чемпионского пояса в легчайшем весе.